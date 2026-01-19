Які речі не можна позичати сусідам, родичам і друзям: інакше віддасте щастя, гроші та здоров’я

У багатьох культурах існує переконання, що речі не просто служать людині, а й накопичують її енергію, настрій і навіть впливають на долю. Саме тому з давніх-давен люди обережно ставилися до позичання певних предметів, особливо тих, що мають тісний зв’язок із домом, тілом або грошима. Прикмети не забороняють допомагати близьким, але попереджають: деякі речі краще не передавати іншим, щоб не віддати разом із ними свій спокій, удачу чи добробут.

Гроші після заходу сонця. Згідно з прикметами, гроші мають особливу енергетику. Якщо позичати їх у темний час доби, можна винести фінансову стабільність зі свого дому. Вважається, що гроші, віддані ввечері або вночі, важче повертаються, а разом із ними може піти й удача. Тому народна мудрість радить вирішувати фінансові питання лише вдень.

Сіль здавна вважалася символом захисту та чистоти. Її не рекомендують позичати, адже разом із нею можна віддати частину своєї домашньої енергії. Якщо все ж потрібно поділитися, сіль краще поставити на стіл, щоб людина взяла її сама. Так енергетичний обмін вважається більш нейтральним.

Посуд. Чашки, тарілки, ложки та інший посуд тісно пов’язані з атмосферою дому. За прикметами, позичаючи посуд, людина може віддати частину затишку та сімейної гармонії. Особливо небажано передавати тріснутий або надщерблений посуд, адже він символізує втрату стабільності та достатку.

Одяг і взуття. Речі, які безпосередньо контактують із тілом, вважаються носіями особистої енергії. Одяг і взуття можуть зберігати настрій, переживання та навіть життєві події свого власника. Саме тому в народі вірили, що позичати такі речі небезпечно: можна передати або перейняти чужі проблеми та невдачі.

Прикраси. Каблучки, браслети, ланцюжки та сережки сприймалися як особисті обереги. Особливо це стосується прикрас, які часто носили або отримали в подарунок від близьких людей. За прикметами, передаючи їх іншому, можна порушити власний енергетичний захист та втратити внутрішню рівновагу.

Рушники у народній традиції мають глибокий символічний зміст. Вони асоціюються з родинним благополуччям, здоров’ям і чистотою дому. Позичання рушника вважалося недобрим знаком, адже разом із ним можна винести з оселі спокій та затишок.

Свічки вважаються провідниками енергії та символом очищення. Якщо їх позичати, особливо запалені або частково використані, можна порушити свій енергетичний баланс. У народі вірили, що свічка повинна працювати лише для одного дому або однієї людини.