ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
615
Час на прочитання
2 хв

Які речі потрібно негайно викинути з дому, щоб зберегти здоров’я та подовжити життя

Наш дім — це середовище, у якому ми проводимо найбільше часу. І саме предмети навколо нас можуть як підтримувати здоров’я, так і повільно його підривати.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які речі треба викинути з дому

Які речі треба викинути з дому / © www.freepik.com/free-photo

Експерти з гігієни, побутової безпеки та організації простору одностайні: деякі речі потрібно викинути з дому без жалю. Вони накопичують бактерії, токсини, пил і створюють стресовий фон, що з часом впливає на самопочуття та якість життя.

Які речі необхідно обов’язково викинути з дому, щоб не хворіти й довго жити

  • Старі губки, ганчірки та кухонні рушники. Це — один із головних осередків бактерій у домі. Навіть якщо вони чисті ззовні, в їхніх волокнах залишаються мікроби, цвіль і неприємні запахи. Експерти радять замінювати кухонні губки кожні 2 тижні, а рушники — регулярно прати й не зберігати у вологому стані.

  • Прострочені ліки та косметика. Мазі, краплі, таблетки, креми й тоніки після закінчення терміну придатності втрачають властивості або навіть стають небезпечними. Прострочені медикаменти можуть викликати побічні реакції, а косметика — алергію та подразнення.

  • Пластикові контейнери зі стертою поверхнею. Старий пластик має мікротріщини, в яких накопичуються бактерії. Крім того, дешеві види пластику можуть виділяти шкідливі речовини за контакту з гарячою їжею.

  • Пошкоджений посуд і тріснуті чашки. Тріщини на кераміці або емалі — ідеальне місце для бактерій та грибків. Крім того, емальований посуд зі сколами може виділяти небезпечні сполуки.

  • Старі подушки та ковдри. У наповнювачі подушок із роками накопичується пил, кліщі та алергени. Навіть часте прання не усуває проблему повністю. Експерти радять змінювати подушки раз на 2-3 роки.

  • Ароматичні свічки й освіжувачі із сумнівним складом. Багато ароматизаторів містять синтетичні речовини, які при нагріванні виділяють токсини. Вони можуть викликати головний біль, подразнення слизових та алергії.

Дата публікації
Кількість переглядів
615
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie