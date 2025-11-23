Які речі потрібно негайно викинути з дому, щоб зберегти здоров’я та подовжити життя

Які речі треба викинути з дому / © www.freepik.com/free-photo

Експерти з гігієни, побутової безпеки та організації простору одностайні: деякі речі потрібно викинути з дому без жалю. Вони накопичують бактерії, токсини, пил і створюють стресовий фон, що з часом впливає на самопочуття та якість життя.

Старі губки, ганчірки та кухонні рушники. Це — один із головних осередків бактерій у домі. Навіть якщо вони чисті ззовні, в їхніх волокнах залишаються мікроби, цвіль і неприємні запахи. Експерти радять замінювати кухонні губки кожні 2 тижні, а рушники — регулярно прати й не зберігати у вологому стані.

Прострочені ліки та косметика. Мазі, краплі, таблетки, креми й тоніки після закінчення терміну придатності втрачають властивості або навіть стають небезпечними. Прострочені медикаменти можуть викликати побічні реакції, а косметика — алергію та подразнення.

Пластикові контейнери зі стертою поверхнею. Старий пластик має мікротріщини, в яких накопичуються бактерії. Крім того, дешеві види пластику можуть виділяти шкідливі речовини за контакту з гарячою їжею.

Пошкоджений посуд і тріснуті чашки. Тріщини на кераміці або емалі — ідеальне місце для бактерій та грибків. Крім того, емальований посуд зі сколами може виділяти небезпечні сполуки.

Старі подушки та ковдри. У наповнювачі подушок із роками накопичується пил, кліщі та алергени. Навіть часте прання не усуває проблему повністю. Експерти радять змінювати подушки раз на 2-3 роки.