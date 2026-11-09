Які речі в жодному разі не можна викидати чи віддавати в період новорічних свят: народні прикмети

Що не можна викидати на Новий рік / © www.freepik.com/free-photo

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Новорічні свята здавна пов’язували з добробутом, достатком і сімейним щастям. За народними повір’ями, саме в цей час важливо не лише правильно зустріти новий рік, а й уважно ставитися до речей у власному домі. Вважалося, що деякі предмети символізують фінансовий добробут, затишок і достаток, тому їх не радили викидати або віддавати іншим.

Раніше ми писали, що треба зробити напередодні Нового року 2027, щоб завжди водилися гроші.

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Хліб і продукти харчування

Хліб у народній традиції символізує життя, достаток і добробут родини. Тому в новорічний період не рекомендували викидати його залишки, особливо якщо йдеться про свіжий хліб. За повір’ями, така поведінка могла накликати нестатки та порожній стіл упродовж року. Якщо хліба залишилося багато, краще поділитися ним із близькими або використати для приготування інших страв.

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Гроші

Монети й купюри в новорічних прикметах вважаються символом фінансової енергії та майбутнього достатку. Саме тому не радили роздавати останні гроші, позичати значні суми або віддавати дріб’язок у перші дні нового року. Існувало повір’я, що разом із грошима з дому можна віддати власний добробут. Особливе значення надавали монетам, які знаходили в оселі: їх не поспішали витрачати, а залишали як символ майбутнього достатку.

Сіль

У традиційних уявленнях сіль була не просто продуктом, а символом захисту, здоров’я і домашнього добробуту. Її вважали важливою частиною родинного побуту, тому в період новорічних свят не рекомендували віддавати останню сіль із дому. За прикметами, це могло символізувати втрату спокою та злагоди в родині. Натомість повна сільничка на святковому столі асоціювалася з достатком.

Домашній посуд

Тарілки, чашки та інший посуд у народних повір’ях пов’язували з сімейним затишком і добробутом. Вважалося, що віддавати з дому цілий і добротний посуд напередодні Нового року не варто, адже разом із ним можна символічно віддати родинний добробут. Особливо небажаним вважали позбуватися речей, якими регулярно користувалася вся сім’я.

Домашній віник

Віник у народних прикметах мав особливе значення: ним не лише прибирали оселю, а й вимітали з неї негаразди. За повір’ями, віддавати свій віник напередодні Нового року не можна, оскільки разом із ним можна віддати домашні достаток і спокій. Якщо господарі планували придбати новий, старий радили замінювати заздалегідь, а не в самі святкові дні.

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Чому в новорічні свята дотримувалися таких прикмет

У народній культурі початок року сприймали як символічний перехід до нового життєвого етапу. Люди вірили, що дії, вчинені в цей період, можуть вплинути на наступні місяці. Саме тому намагалися зберегти в домі хліб, гроші, сіль і речі, які асоціювалися з родинним добробутом.

Ці прикмети є частиною народної традиції, а не правилами, які визначають майбутнє. Проте вони нагадують про цінність домашнього затишку, ощадливості та турботи про близьких.

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