Які речі варто викинути зі свого гардероба: вони лише псують образ і вже давно вийшли з моди

Антитренди одягу 2026: що не варто носити цієї весни

Мода змінюється швидше, ніж здається, і речі, які ще кілька років тому були трендовими, сьогодні можуть зіпсувати навіть найстильніший образ. Оновлення гардеробу — це не лише про покупки, а й про вміння вчасно відмовлятися від застарілих речей. Іноді достатньо прибрати кілька одиниць, щоб почуватися впевнено та мати стильний вигляд

Занадто обтислі джинси

Супервузькі джинси поступово втратили актуальність. На сьогодні в моді більш вільні силуети, які мають природний вигляд і не сковують рухів. Надто обтислий денім часто підкреслює недоліки фігури, чим спотворює загальний образ.

Одяг з великими написами й логотипами

Речі з кричущими принтами і великими брендовими написами вже не асоціюються зі стилем. Сучасна мода тяжіє до мінімалізму, де важливі якість тканини і крій, а не демонстративність.

Рвані джинси

Сильні потертості та великі дірки давно втратили свою популярність. Вони мають недбалий і неохайний вигляд, особливо в повсякденних образах. Натомість актуальні більш стримані варіанти деніму.

Балетки з круглим носком і тонкою підошвою

Таке взуття довгий час було базовим, але зараз воно має занадто простий та застарілий вигляд. Сучасні моделі мають більш чітку форму, щільнішу підошву чи гостріший носок, що робить образ актуальним і стильним.

Застарілі фасони легких блуз і тунік

Блузи з надмірним декором, рюшами або складним кроєм вже не відповідають сучасним трендам. Особливо це стосується тунік, які не мають чіткої форми. Сьогодні актуальні більш лаконічні силуети, натуральні тканини і мінімалізм.