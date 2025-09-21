- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 299
- Час на прочитання
- 2 хв
Які роботи не можна проводити в саду восени: витратите час дарма та нашкодите рослинам
Осінь — це період активних робіт на присадибній ділянці: обрізка, садіння, підживлення та прибирання. Але досвідчені садівники знають, що не всі роботи корисні саме восени. Деякі з них не лише марні, а й небезпечні для рослин.
Які роботи неможна проводити в саду восени та чому: поради досвідченим господарям
Осіння обрізка плодових дерев «під нуль». Багато хто намагається радикально обрізати яблуні, груші чи сливи восени. Проте посилена обрізка перед зимою виснажує дерево й підвищує ризик підмерзання. Можна проводити лише санітарну обрізку: видаляйте сухі, зламані чи хворі гілки. А формування крони краще робити навесні.
Садіння теплолюбних культур. Не варто восени садити абрикоси, персики чи виноград у регіонах із холодними зимами. Молоді саджанці не встигнуть вкоренитися й можуть загинути від морозу. Для цих культур оптимальний період садіння — це весна.
Надлишкове підживлення азотними добривами. Азот стимулює зростання зеленої маси, а восени рослинам потрібно готуватися до спокою. Якщо дати азотні добрива, дерево чи кущі підуть у зростання і не витримають зиму. Восени використовуйте лише калійно-фосфорні суміші для зміцнення кореневої системи.
Пересаджування багаторічних квітів у пізній період. Хости, півонії чи лілії краще пересаджувати на початку осені, коли ще тепло. Пізнє пересаджування у жовтні-листопаді — марне, бо рослина не встигає вкоренитися, і є велика ймовірність, що вона загине.
Згрібання всього листя з газону. Дехто восени повністю оголює газон, але це велика помилка. Листя, подрібнене газонокосаркою, може служити природною мульчею й захистить траву від морозів. Згрібати треба лише товстий шар мокрого листя, який заважає газону дихати.
Розпушування ґрунту біля дерев після заморозків. Восени після перших морозів краще не копати землю біля коріння. Це руйнує природний захист, оголює кореневу систему й робить дерева вразливими. Глибоке перекопування залиште до весни.