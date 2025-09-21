Які роботи не можна проводити в саду восени: витратите час дарма та нашкодите рослинам

Які роботи не можна проводити в саду восени і чому / © www.freepik.com/free-photo

Осіння обрізка плодових дерев «під нуль». Багато хто намагається радикально обрізати яблуні, груші чи сливи восени. Проте посилена обрізка перед зимою виснажує дерево й підвищує ризик підмерзання. Можна проводити лише санітарну обрізку: видаляйте сухі, зламані чи хворі гілки. А формування крони краще робити навесні.

Садіння теплолюбних культур. Не варто восени садити абрикоси, персики чи виноград у регіонах із холодними зимами. Молоді саджанці не встигнуть вкоренитися й можуть загинути від морозу. Для цих культур оптимальний період садіння — це весна.

Надлишкове підживлення азотними добривами. Азот стимулює зростання зеленої маси, а восени рослинам потрібно готуватися до спокою. Якщо дати азотні добрива, дерево чи кущі підуть у зростання і не витримають зиму. Восени використовуйте лише калійно-фосфорні суміші для зміцнення кореневої системи.

Пересаджування багаторічних квітів у пізній період. Хости, півонії чи лілії краще пересаджувати на початку осені, коли ще тепло. Пізнє пересаджування у жовтні-листопаді — марне, бо рослина не встигає вкоренитися, і є велика ймовірність, що вона загине.

Згрібання всього листя з газону. Дехто восени повністю оголює газон, але це велика помилка. Листя, подрібнене газонокосаркою, може служити природною мульчею й захистить траву від морозів. Згрібати треба лише товстий шар мокрого листя, який заважає газону дихати.