Які рослини допоможуть позбутися цвілі у ванній: експерти назвали 4 найкращі

Підвищена вологість у ванній кімнаті часто призводить до появи цвілі на стелі, затирці між плиткою та в кутах приміщення. Експерти зазначають, що однією з причин цього є постійні перепади температури та недостатня вентиляція, особливо у ванних кімнатах без витяжки чи вікон. Утім, деякі кімнатні рослини можуть допомогти підтримувати комфортний мікроклімат та краще балансувати рівень вологи у приміщенні.

Видання Express повідомило, що компанія Big Bathroom Shop разом із засновницею бренду Beards & Daisies та експерткою з кімнатних рослин Джо Ламбелл назвали чотири рослини, які добре переносять вологе середовище та підходять для ванної кімнати.

Експертка з дизайну ванних кімнат Ріккі Фотергілл наголосила, що багато людей звертають увагу на проблему вологи переважно взимку, хоча влітку ситуація також може погіршуватися через спеку та підвищену вологість повітря.

«Зі збільшенням спеки та вологості кімнатні рослини — це прості, але ефективні аксесуари, які допомагають збалансувати потік повітря в просторі», — пояснила вона.

За словами Фотергілл, рослини варто тримати у ванній кімнаті протягом усього року, щоб підтримувати більш свіже та гігієнічне середовище та зменшити ризик довгострокових пошкоджень через надмірну вологу.

Монстера

Монстера, яку також називають «швейцарською сирною рослиною», добре підходить для теплих та вологих приміщень. Експерти радять розміщувати її подалі від прямого сонячного проміння.

За словами фахівців, ця рослина добре адаптується до умов із постійними перепадами температури та вологості. Також вона може допомагати зменшувати ризик появи шкідливих бактерій у приміщенні.

Лілія миру

Джо Ламбелл назвала лілію миру однією зі своїх улюблених рослин для літа. Вона зазначила, що ця рослина добре переносить підвищену вологість і не потребує прямого сонячного світла.

Експертка додала, що лілія миру може стати хорошим варіантом для ванних кімнат без вікон, де особливо складно контролювати появу цвілі.

Бостонська папороть

Бостонська папороть також добре почувається у вологому та теплому середовищі. За словами експертки, у сприятливих умовах ця рослина росте помітно швидше.

Водночас фахівці звернули увагу, що папороті все ж потрібна хоча б мінімальна вентиляція. Для цього у ванній кімнаті має бути вікно або вентилятор, які забезпечуватимуть циркуляцію повітря.

Зміїна рослина

Зміїна рослина вважається одним із найменш вибагливих варіантів для дому. Вона добре переносить нерегулярний полив, перепади температури та спеку.

Джо Ламбелл зазначила, що ця рослина не потребує складного догляду та водночас може стати практичним доповненням інтер’єру ванної кімнати.

