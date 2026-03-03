ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
2 хв

Які рослини категорично не варто садити біля перцю: найгірші сусіди

Варто заздалегідь продумати розміщення рослин на городі — це допоможе отримати максимальний результат із кожної грядки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Перець.

Перець / © pixabay.com

Перець добре росте на українських городах. Однак для щедрого врожаю важливо не лише правильно доглядати за ним, а також враховувати сусідство на грядці. Деякі культури можуть пригнічувати його, відбирати поживні речовини та провокувати появу хвороб і шкідників.

Що не варто садити поруч з перцем, а які рослини стануть гарними сусідами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Які рослини не можна садити поруч з перцем

Картопля

Картопля і перець належать до однієї родини пасльонових, тому мають схожі хвороби. Якщо висадити їх поруч, зростає ризик поширення фітофторозу та грибкових інфекцій. Крім того, ці культури конкурують за поживні речовини у ґрунті.

Баклажани

Баклажани — також із пасльонових, тому їх «полюбляють» однакові шкідники, як-от колорадський жук і попелиця. Якщо ці рослини ростимуть поруч, зараження може швидко поширитися на всю грядку.

Помідори

Хоча помідори й перець часто вирощують поруч у теплицях, варто уникати такого сусідства на грядках. Обидві культури потребують однакових поживних речовин, тому можуть конкурувати між собою і давати слабший урожай.

Що садити поруч з перцем

Щоб перець добре ріс і давав щедрий урожай, поруч краще висаджувати «правильні» культури. Якщо уникати небажаного сусідства, культури на городі будуть менше хворіти, краще розвиватися і потішать рясним урожаєм.

Гарні сусіди для перцю:

  • морква

  • цибуля

  • часник

  • базилік

  • шпинат

  • салат

Такі рослини можуть навіть допомогти захистити перець від деяких шкідників.

Нагадаємо, ми писали про те, коли сіяти перець на розсаду — як розрахувати терміни 2026 року, які сорти найкращі.

Дата публікації
Кількість переглядів
228
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie