Які рослини категорично не варто садити біля перцю: найгірші сусіди

Перець

Перець добре росте на українських городах. Однак для щедрого врожаю важливо не лише правильно доглядати за ним, а також враховувати сусідство на грядці. Деякі культури можуть пригнічувати його, відбирати поживні речовини та провокувати появу хвороб і шкідників.

Що не варто садити поруч з перцем, а які рослини стануть гарними сусідами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Які рослини не можна садити поруч з перцем

Картопля

Картопля і перець належать до однієї родини пасльонових, тому мають схожі хвороби. Якщо висадити їх поруч, зростає ризик поширення фітофторозу та грибкових інфекцій. Крім того, ці культури конкурують за поживні речовини у ґрунті.

Баклажани

Баклажани — також із пасльонових, тому їх «полюбляють» однакові шкідники, як-от колорадський жук і попелиця. Якщо ці рослини ростимуть поруч, зараження може швидко поширитися на всю грядку.

Помідори

Хоча помідори й перець часто вирощують поруч у теплицях, варто уникати такого сусідства на грядках. Обидві культури потребують однакових поживних речовин, тому можуть конкурувати між собою і давати слабший урожай.

Що садити поруч з перцем

Щоб перець добре ріс і давав щедрий урожай, поруч краще висаджувати «правильні» культури. Якщо уникати небажаного сусідства, культури на городі будуть менше хворіти, краще розвиватися і потішать рясним урожаєм.

Гарні сусіди для перцю:

морква

цибуля

часник

базилік

шпинат

салат

Такі рослини можуть навіть допомогти захистити перець від деяких шкідників.

