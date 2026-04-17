Які рослини не можна обрізати у квітні: 9 видів, що втратять цвітіння

Гортензії

Весняне обрізання здається логічним кроком для догляду за садом, однак у квітні воно часто шкодить рослинам. У цей період багато з них уже формують бутони або активно відновлюються після зими, тому втручання може послабити їх або позбавити цвітіння.

Про це повідомило видання martha stewart.

За словами експертів із садівництва, вирішальним є правильний вибір часу. Обрізання у невідповідний період не лише зменшує декоративність рослин, а й підвищує їхню вразливість до перепадів температур і хвороб.

Зокрема, у квітні не варто обрізати бузок. У цей період на ньому вже сформовані квіткові бруньки, тому їхнє видалення безпосередньо впливає на кількість цвіту. Фахівці радять проводити обрізання лише після завершення цвітіння.

Аналогічна ситуація з крупнолистими гортензіями. Вони цвітуть на торішніх пагонах, і весняне обрізання може призвести до того, що рослина взагалі не зацвіте цього сезону. У квітні допустимо лише видалення сухих або пошкоджених частин.

Перовську також не слід обрізати занадто рано. Попри те, що навесні вона може мати вигляд «сплячої», її старі стебла виконують захисну функцію. Передчасне обрізання може зробити рослину вразливою до холоду та пошкодити нові пагони.

Окремі ризики стосуються дерев. Зокрема, обрізання дубів у квітні підвищує ймовірність зараження в’яненням дуба — небезпечною хворобою, яка поширюється через свіжі зрізи. Саме тому такі роботи рекомендують проводити восени або взимку.

Також не варто обрізати дерева з інтенсивним сокорухом — клени, берези та горіхи. У квітні вони можуть «кровоточити» після обрізання, що послаблює рослину і створює ризик для її здоров’я.

Серед багаторічних рослин експерти виділяють ехінацею. Вона слугує середовищем для корисних комах, зокрема запилювачів, тому раннє обрізання може порушити природний баланс у саду. Її радять прибирати вже наприкінці весни.

Обережність потрібна і з бородастим язиком. Його старі стебла допомагають захищати рослину від сезонних коливань температур і втрати вологи. Надто раннє обрізання може викликати стрес і негативно вплинути на розвиток.

Азалії також не варто обрізати у квітні, адже вони закладають квіткові бруньки заздалегідь. Передчасне втручання може пошкодити майбутні квіти або послабити молоді пагони.

Крім того, у квітні часто вже запізно обрізати декоративні трави, зокрема просо. У цей час можуть з’являтися нові паростки, і видалення старого листя здатне їх пошкодити. Найкращий період для таких робіт — кінець зими або початок весни до старту активного росту.

