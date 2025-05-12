Які рослини не можна підживлювати розчином із дріжджів, бо врожаю не буде

Які городні культури не можна підживлювати дріжджами / © pixabay.com

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Так, органічні добрива вважаються кращими за хімічні, адже не шкодять навколишньому середовищу, не впливають на смак та якість плодів і значно дешевші. Однак варто знати, що підживлення дріжджами деяких городніх культур є трохи небезпечним, бо коли органіка починає розкладатися в ґрунті, поживні речовини поглинають калій та кальцій. А рослини, яким не вистачає цих мікроелементів, починають в’янути і можуть загинути. Отже, розповідаємо, які городні культури не люблять добрив на основі дріжджів.

Які рослини не можна підживлювати дріжджами: поради досвідчених городників

Дріжджі мають негативний вплив на такі культури:

картоплю;

цибулю;

моркву;

буряк;

редиску;

редьку;

квасолю;

часник;

горох.

Від дріжджового підживлення виникає надлишок корисних речовин. Через це плоди можуть деформуватися, втратити свої смакові властивості, а також скорочуються терміни їхнього зберігання.

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Таке добриво буде найкращим для помідорів, перцю, баклажанів, огірків. Також дріжджі рекомендовано використовувати для підживлення плодових дерев, ягідних кущів і кімнатних рослин.