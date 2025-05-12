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Які рослини не можна підживлювати розчином із дріжджів, бо врожаю не буде
Досвідчені господарі користуються дріжджовими добривами, бо вони вкрай корисні для городніх культур. Однак варто знати, що деякі рослини не люблять такого підживлення і навіть можуть загинути від нього.
Так, органічні добрива вважаються кращими за хімічні, адже не шкодять навколишньому середовищу, не впливають на смак та якість плодів і значно дешевші. Однак варто знати, що підживлення дріжджами деяких городніх культур є трохи небезпечним, бо коли органіка починає розкладатися в ґрунті, поживні речовини поглинають калій та кальцій. А рослини, яким не вистачає цих мікроелементів, починають в’янути і можуть загинути. Отже, розповідаємо, які городні культури не люблять добрив на основі дріжджів.
Які рослини не можна підживлювати дріжджами: поради досвідчених городників
Дріжджі мають негативний вплив на такі культури:
картоплю;
цибулю;
моркву;
буряк;
редиску;
редьку;
квасолю;
часник;
горох.
Від дріжджового підживлення виникає надлишок корисних речовин. Через це плоди можуть деформуватися, втратити свої смакові властивості, а також скорочуються терміни їхнього зберігання.
Таке добриво буде найкращим для помідорів, перцю, баклажанів, огірків. Також дріжджі рекомендовано використовувати для підживлення плодових дерев, ягідних кущів і кімнатних рослин.