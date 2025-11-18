Які рослини не можна приносити у свій дім, бо вони притягують небезпеку та хвороби

Українці здавна уважно ставилися до рослин, які заносили до своєї оселі. Деякі квіти та трави наші пращури оминали десятою дорогою, хоча вони мають дуже привабливий вигляд. Адже були переконані, що ці рослини притягують хвороби, нещастя й навіть нечисту силу. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Очерету наші предки дуже боялися, його називали «квітом небіжчика» та ніколи не приносили до хати. За народними прикметами в очереті живуть нечисті сили, а сама рослина має зв’язок зі смертю. Існував навіть вислів: «Щоб тебе очеретиною зміряли». Адже у давнину саме очеретом вимірювали довжину тіла покійного перед виготовленням труни. Люди вірили, що очерет у домі притягує хвороби, приносить нещастя та втрати, може «відкрити двері» нечистій силі. Сучасні флористи також рідко використовують очерет у квіткових композиціях.

Папороть. Попри красиву легенду про чарівну квітку папороті на Івана Купала, у багатьох регіонах країни цю рослину вважали небезпечною для домівки. Наші предки були переконані, що папороть має здатність виснажувати життєву енергію людини, поглинаючи її емоції та сили. Народні прикмети кажуть, що папороть притягує злидні та неприємності, може викликати апатію та слабкість, є «вампіром», який витягує енергію з мешканців дому. Через це папороть ніколи не залишали в домі.

Латаття. Ніжні квіти латаття завжди привертали увагу свою красою, але наші пращури до них ставилися з пересторогою. Вважалося, що ці рослини уособлюють душі утоплених дівчат, які стали русалками. Поганою прикметою вважалося зрізати латаття ножем, тому його лише висмикували з води. А занести квітку в дім — означало накликати лихо. Що говорили прикмети: латаття приносить погані сни, може викликати тривогу та страхи, підсилює ризик нещасних випадків, особливо пов’язаних із водою. Тому квіти озер і ставків у житловому просторі не тримали.

Кали вважаються витонченою й елегантною рослиною, але у народній традиції вони мають сумну славу. У багатьох країнах ці квіти вважаються похоронними, а в Україні їх також пов’язували зі смертю. За однією з народних версій, їхня форма нагадує похоронну свічу та білий саван, що й породило містичне ставлення до них. Принесені в дім, вони можуть привернути хвороби або нещастя. Їх не дарують літнім жінкам, щоб не накликати погану долю. Вважаються символом скорботи та кінця життєвого циклу.