Які рослини не можна садити біля троянд: список із 8 небезпечних сусідів

Троянди вважають одними з найкрасивіших садових рослин, але для їхнього здоров’я важливо правильно підбирати сусідів. Неправильно посаджені поряд квіти чи овочі можуть виснажувати ґрунт, створювати надмірну вологість, затінювати кущі або переносити небезпечні хвороби та шкідників.

Про це повідомило видання Martha Stewart.

Експерти з садівництва склали перелік рослин, яких краще уникати біля троянд.

Бузок. Потужні корені бузку здатні відбирати у троянд воду й поживні речовини. Крім того, ця рослина схильна до борошнистої роси, яка може поширюватися й на квіти.

Левкої. Популярні в садівників квіти нерідко уражаються грибковими хворобами — іржею та борошнистою росою. Якщо вони ростимуть поруч із трояндами, ризик зараження значно зростає.

Картопля, помідори та перець. Ці городні культури можуть переносити вертицильозне в’янення та інші грибкові інфекції. Також вони приваблюють попелицю й павутинного кліща, які небезпечні й для троянд.

Мальви. Попри те, що мальви та троянди мають схожі вимоги до сонця й ґрунту, їх об’єднує й спільний ворог — іржа. Сусідство цих рослин лише підсилює загрозу хвороби.

Леопардова лапка. Ця яскрава ґрунтопокривна рослина утримує надлишок вологи та затінює землю. Такі умови сприятливі для розвитку чорної плямистості — однієї з найпоширеніших грибкових хвороб троянд.

М’ята. Вона швидко розростається й може придушити сусідні рослини. Її інтенсивний аромат, за спостереженнями садівників, відлякує запилювачів, через що троянди можуть цвісти слабше.

Ранкова слава (іпомея). Ця витка рослина легко переплітається зі стеблами троянд, завдаючи їм шкоди. Крім того, вона створює додаткове затінення та забирає частину поживних речовин.

Повзуча Дженні. Формує щільні килими, які можуть задушити кореневу систему троянд, зменшити циркуляцію повітря та підвищити вологість у ґрунті.

Водночас садівники радять звернути увагу на рослини-компаньйони. Найкраще троянди поєднувати з цибулею, часником і цибулею-шніт. Вони відлякують шкідників, допомагають захистити квіти від попелиці та павутинного кліща й навіть здатні посилювати аромат бутонів.

