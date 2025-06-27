Які рослини не переносять змії: прості рішення для саду та городу

Змія / © Freepik

Реклама

Змії на подвір’ї, у теплицях чи на городі — неприємна, а часом і небезпечна ситуація для будь-якого господаря. Навіть якщо мова йде про відносно безпечних вужів, їхня поява може викликати серйозний дискомфорт. Та є просте і ефективне рішення: використати силу природи — а саме певні рослини, запах яких змії просто не переносять.

Про це пише 24 канал.

Хризантеми. Ці квіти не тільки тішать око, а й містять піретрум — природну токсичну речовину для багатьох плазунів і комах. Посадивши кілька кущів навколо ділянки, ви створите ефективний бар’єр для змій. До того ж, хризантеми також захищають від попелиці та кліщів.

Реклама

Полин. Різкий аромат полину відомий своїми захисними властивостями. Ця рослина може рости як дика трава або бути висаджена цілеспрямовано біля місць, де помічали змій. Полин чудово діє у поєднанні з іншими відлякувальними рослинами.

Чорнобривці. Звична для українських садів чорнобривець має різкий запах, що неприємний як для змій, так і для гризунів. Особливо потужно діє листя та стебла цієї квітки. Висаджуйте їх вздовж меж ділянки, теплиць чи грядок.

Часник. Окрім кулінарної цінності, часник — потужний природний репелент. Його сильний запах дратує змій. Можна не лише саджати рослину, а й робити настій із подрібненого часнику і розприскувати по ділянці.

Базилік. Ще одна популярна пряність, яка має приємний запах для людей, але нестерпний для змій. Базилік — чудове рішення для поєднання естетики, кулінарної користі та захисту від плазунів.

Реклама

Замість того, щоб використовувати хімікати або пастки, ви можете висадити прості, доступні та безпечні рослини, які не дадуть зміям наблизитися до вашої оселі. Порада універсальна й не потребує зайвих витрат. А бонус — ще й гарний сад і свіжа зелень на кухні.

Нагадаємо, як назавжди позбутися кротів на своїй ділянці: гуманні способи, про які варто знати.