Які рослини не варто садити біля помідорів, щоб не занапастити врожай

Не всі рослини є добрими сусідами для помідорів. Деякі з них можуть збільшити ризик захворювань або обмежити ріст цих популярних овочів.

Картопля

Помідори та картопля належать до однієї родини пасльонових, що робить їх схильними до однакових хвороб, таких як фітофтороз. Вирощування їх поблизу збільшує ризик передачі патогенів, що може послабити здоров’я обох видів. Картопля також конкурує з помідорами за поживні речовини та воду, що негативно впливає на врожайність.

Баклажани та перець

Баклажани та перець також є пасльоновими, а це означає, що вони можуть приваблювати тих самих шкідників та хвороби, що й помідори. Поширені хвороби, такі як борошниста роса та віруси, можуть легко поширюватися між цими рослинами.

Кукурудза

Кукурудза — це рослина, яка може приваблювати кукурудзяну моль, шкідника, який вражає як кукурудзу, так і помідори. Крім того, кукурудза виростає високою і може затінювати помідори, обмежуючи їхній доступ до сонячного світла. Вирощування цих рослин разом часто призводить до проблем з врожайністю.

Капуста та інші хрестоцвіті

Капуста, броколі, цвітна капуста та брюссельська капуста мають схожі потреби в поживних речовинах, як і помідори, а це означає, що вони конкурують за воду та поживні речовини. Крім того, капуста часто приваблює шкідників, які також можуть атакувати помідори.

Кріп

Зелень часто є ідеальними рослинами-компаньйонами для томатів, але кріп є винятком. Зрілі рослини кропу можуть завдати шкоди рослинам помідорів, забираючи поживні речовини з ґрунту та пригнічуючи ріст коренів томатів.

Баклажани будуть конкурувати з помідорами за поживні речовини. Також баклажани можуть поширювати фітофтороз та грибкове захворювання.

Якщо помідори будуть піддані фітофторозу, то з’явиться гниття плодів і зморщене листя на рослинах.

