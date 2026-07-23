Які рослини не в’януть у спеку: 7 найкращих квітів для підвісних кашпо

Петунія в горщику / © pixabay.com

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Підвісні кашпо швидко втрачають вологу в літню спеку, через що багато квітів починають в’янути навіть за регулярного поливу. Втім, існують рослини, які добре переносять високі температури, яскраве сонце та короткочасну посуху, не втрачаючи декоративності.

Про це повідомило видання Martha Stewart із посиланням на рекомендації експертів із садівництва Анжеліки Забер (Online Turf) та Девіда Дейнера (Eflorist).

Однією з найкращих рослин для підвісних кошиків фахівці називають портулак. Він має яскраві квіти та м’ясисте листя, схоже на сукуленти, яке допомагає накопичувати й утримувати вологу. Саме тому портулак добре переносить спекотну й суху погоду, коли багато інших літніх квітів починають в’янути. За словами Девіда Дейнера, рослина походить із посушливих регіонів, тому надмірний полив їй не потрібен. Найкраще вона почувається на ділянках, де отримує від шести до восьми годин прямого сонячного світла щодня.

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Ще один популярний вибір — петунія, яка вже давно залишається однією з найулюбленіших рослин для літніх підвісних кашпо. Експерт зазначає, що сучасні сорти добре пристосувалися до високих температур. За регулярного поливу та підживлення рідким добривом раз на один-два тижні петунії зберігають інтенсивне цвітіння навіть у найспекотніші дні. Для нормального розвитку їм потрібно щонайменше шість годин сонця на добу, а під час поливу вода має повністю просочити ґрунт і витекти через отвори на дні кашпо.

Не менш стійкою до спеки є герань. Вона відома тривалим цвітінням і великою різноманітністю забарвлень — від насичено-червоного до яскраво-фіолетового. За словами Девіда Дейнера, герань навіть віддає перевагу тому, щоб ґрунт між поливами трохи підсихав. Саме в таких умовах вона продовжує активно цвісти навіть під час затяжної літньої спеки.

Для підвісних кошиків також рекомендують вербену. Вона утворює великі суцвіття з безлічі дрібних квіток і після вкорінення здатна витримувати короткі періоди спекотної та сухої погоди. Анжеліка Забер пояснює, що тонке листя рослини допомагає зменшити втрату вологи через випаровування, а добре розвинена коренева система ефективно використовує воду, яка залишається в ґрунті.

До списку теплолюбних рослин увійшла й лантана, яка природно росте в тропічному кліматі. Для підвісних кашпо експерти радять обирати розлогі або сланкі сорти. Завдяки потужній кореневій системі лантана добре переносить нестачу вологи. Водночас ґрунт між поливами рекомендують трохи підсушувати — це стимулює активніше зростання рослини та більш рясне цвітіння, яке може тривати до осені.

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Ще один варіант — лоза солодкої картоплі (іпомея батат). Її вирощують передусім заради пишного декоративного листя, яке красиво звисає з підвісних кашпо. Оскільки ця рослина походить із тропічних регіонів, вона добре переносить спекотну погоду, але чутлива до холоду. За словами Анжеліки Забер, бульбоподібне коріння накопичує воду та поживні речовини, завдяки чому рослина легше витримує посуху після того, як добре вкорениться.

Завершує перелік діхондра, зокрема сорт «Сріблястий водоспад». Вона формує довгі каскадні пагони зі сріблясто-зеленим листям і дрібними квітками. Експертка зазначає, що ця рослина найкраще росте в добре дренованому ґрунті та не потребує частого поливу, тому чудово підходить для підвісних кашпо. Для активного росту їй необхідно щонайменше шість годин прямого сонячного світла на день.

Нагадаємо, якщо гортензії втратили свіжий вигляд під час спеки, не варто панікувати. Фахівці назвали кілька способів, які допоможуть рослинам відновитися і легше пережити спекотні дні.

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