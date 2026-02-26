ТСН у соціальних мережах

Які рослини посадити поруч з квасолею: найкращі сусіди бобових

Квасоля, висаджена на грядці, навіть за невеликого догляду може дати рясний урожай, але для неї важливі правильні сусіди.

Квасоля.

Квасоля. / © Pixabay

Квасоля — це однорічна рослина, яка є чи не на кожній грядці. Вона може мати витку або кущисту форму. Виткі сорти потребують опор для сходження, а кущисті сорти підходять для вирощування рівними рядами.

Що посадити біля квасолі, аби вона дала гарний урожай, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Висаджують квасолю щороку, адже вона однорічна рослина. Найкращий сад для садіння - середина травня, коли мине загроза заморозків, а ґрунт прогріється. Найкраще обрати сонячне місце, де земля швидко висихатиме після дощу. Адже надлишок води сприяє розвитку захворювань коренів.

Що садити поруч з квасолею

Правильні сусіди на грядці важливі для росту та врожайності будь-яких культур. Зокрема, і квасолі. Деякі рослини отримують користь від азоту, фіксованого корінням квасолі. Інші культури не будуть надмірно конкурувати з квасолею за воду та поживні речовини.

Найкращі сусіди для квасолі:

  • усі види капуста,

  • буряк,

  • гарбуз,

  • огірки,

  • помідори,

  • кріп, салат і шпинат

  • селера,

  • редька,

  • кукурудза

  • ревінь,

  • картопля.

Окрім того, гарна ідея - посадити біля квасолі, по краях грядок або між рядами ароматичні та декоративні рослини. Їхній інтенсивний аромат відлякуватиме шкідників. Зокрема, попелицю та нематод.

Ідеальними сусідами будуть ароматні трави - садовий чабер, м'ята, шавлія, а також - чорнобривці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які рослини здатні покращувати структуру ґрунту, збагачувати його та робити більш поживним. Зокрема, це бобові. Вони накопичують азот у кореневих вузликах, тому після їх вирощування грядка стає значно поживнішою. На таких ділянках потім чудово ростуть огірки, кабачки, капуста та зелень.

