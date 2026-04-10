ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
544
Час на прочитання
2 хв

Які рослини приносять нещастя, забирають сили та здоров’я: їх не можна садити біля свого дому

Правильний вибір рослин для садіння біля дому справді може вплинути на комфорт, атмосферу і навіть самопочуття.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які квіти не можна садити біля дому

Здавна люди вірили, що рослини біля дому впливають не лише на вигляд подвір’я, а й на енергетику простору. Деякі квіти вважалися «захисниками», а інші, навпаки, могли притягувати негаразди, втому чи навіть проблеми зі здоров’ям. Народні прикмети не завжди мають наукове пояснення, але багато з них і досі мають актуальність.

Які рослини за народними прикметами не варто садити біля дому

  1. Папороть — часто асоціюється з таємничістю і «важкою» енергією. Вважалося, що вона може забирати сили та викликати втому, особливо якщо росте близько до вікон.

  2. Плющ (виткі рослини) — за прикметами, такі рослини можуть «виганяти» чоловічу енергію з дому або сприяти конфліктам у родині. Особливо це стосується рослин, які обплітають стіни.

  3. Лілії — попри красу, їх пов’язують із сумом і навіть жалобними подіями. Вважалося, що вони не підходять для постійного вирощування біля оселі.

  4. Очерет і декоративні злаки біля входу — можуть притягувати нестабільність і тривожність у дім, за народними віруваннями.

  5. Туя — інколи вважається «деревом самотності», особливо якщо росте прямо перед входом у будинок.

Чому з’явилися такі прикмети

Багато з цих вірувань мають практичне пояснення. Наприклад:

  • деякі рослини виділяють сильний аромат, що може викликати головний біль;

  • густі або в’юнкі рослини затінюють будинок і створюють відчуття сирості;

  • окремі види асоціювалися з обрядами або певними подіями.

Тобто прикмети часто формувалися на основі спостережень і життєвого досвіду.

Які квіти краще садити біля дому для гармонії

Щоб створити приємну атмосферу біля своєї оселі, варто вибирати рослини, які асоціюються з добробутом і спокоєм:

  • календула — символ здоров’я і захисту;

  • лаванда — заспокоює і очищає простір;

  • троянди — символ любові і гармонії;

  • м’ята — освіжає і створює відчуття затишку.

Такі рослини не лише прикрашають подвір’я, а й позитивно впливають на настрій.

Дата публікації
Кількість переглядів
544
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie