Які рослини треба підживлювати кавовою гущею, а які не можна, бо загинуть: повний список

Які рослини підживлювати кавовою гущею / © Фото з відкритих джерел

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Багато городників не викидають використану кавову гущу, адже вона може стати корисним натуральним добривом. Вона містить органічні речовини, а також невелику кількість азоту, калію, фосфору й інших мікроелементів. Проте далеко не всі культури однаково добре реагують на таке підживлення. Експерти наголошують: неправильне використання кавової гущі здатне закислити ґрунт, погіршити доступ кисню до коренів і навіть пригальмувати зростання окремих рослин. Саме тому важливо знати, де вона принесе користь, а де від неї краще відмовитися.

Яким рослинам кавова гуща піде на користь

Найкраще таке підживлення підходить культурам, які люблять слабокислий або кислий ґрунт. До них належать:

лохина;

чорниця;

журавлина;

гортензії;

рододендрони;

азалії;

камелії;

верес;

троянди;

папороть.

Кавову гущу також можна додавати до компосту. Вона пришвидшує процес перегнивання органіки й покращує структуру майбутнього добрива.

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Які овочі можна підживлювати

Серед городніх культур добре реагують на невеликі дози кавової гущі:

томати;

перець;

баклажани;

морква;

редис;

салат;

шпинат.

Однак вносити її потрібно лише після висихання та невеликими порціями, змішуючи із землею або компостом.

Яким рослинам кавова гуща може нашкодити

Не всі культури люблять кислий ґрунт. Для деяких із них кавова гуща може стати причиною поганого зростання та зниження врожайності. Не рекомендують використовувати її для:

цибулі;

часнику;

буряка;

квасолі;

гороху;

капусти;

броколі;

цвітної капусти;

спаржі;

лаванди;

шавлії;

розмарину.

Ці рослини краще розвиваються на нейтральних або слабколужних ґрунтах, тому зайве підкислення їм лише шкодить.

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Найпоширеніші помилки

Багато хто висипає свіжу мокру кавову гущу товстим шаром навколо рослин. Робити цього не варто. Після висихання вона утворює щільну кірку, яка погано пропускає повітря та воду до коріння.

Також не слід використовувати занадто багато такого добрива. Навіть для рослин, які добре реагують на кавову гущу, її надлишок може порушити баланс ґрунту.

Як правильно використовувати кавову гущу

Перед застосуванням гущу бажано добре висушити. Найкращі способи використання:

додавати до компостної купи;

змішувати із землею перед внесенням;

використовувати невеликими порціями як мульчу разом з іншими органічними матеріалами;

вносити не частіше одного разу на кілька тижнів.

Такий підхід дозволить отримати максимум користі без ризику для рослин.

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