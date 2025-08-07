- Дата публікації
Які рослини убивають гортензію: поруч із ними вона не цвістиме та може навіть загинути
Гортензія — вишукана прикраса саду, яка милує око своїми пишними та яскравими квітами. Проте її здоров’я й краса напряму залежать від правильно підібраних сусідніх рослин.
Деякі рослини здатні настільки негативно впливати на гортензію, що вона перестає рости, не цвіте чи повністю гине. Розповідаємо, посилаючись на ресурс zaxid.net, які сусіди погано впливають на гортензію, тому її краще садити подалі від них.
Які рослини не можна садити біля гортензії
Троянди. Цим квітам потрібні сонячні ділянки, легкі ґрунти та помірна волога. Натомість гортензії люблять напівтінь та вологе кислувате середовище. Через такі протилежності гортензія часто програє конкуренцію та починає чахнути.
Соняшники. Окрім того, що вони відбирають у гортензій світло, соняшники виділяють у ґрунт речовини, які пригнічують зростання інших культур, це явище має назву алелопатія. Гортензії дуже чутливі до подібних впливів і поряд із соняшником можуть втратити силу та не зацвісти.
Чорнобривці мають інші вимоги до ґрунту та світла. Їхня присутність поруч із гортензією створює конфлікт умов, який негативно впливає на обидві рослини. Краще садити ці квіти окремо.
Чебрець. Ця ароматна рослина любить сухі, сонячні ділянки, а гортензії потребують вологості та притінку. Якщо посадити їх разом, одна з рослин гарантовано страждатиме: чи чебрець у тіні, чи гортензія під палючим сонцем.
Форзиція. На перший погляд, форзиція — гарний візуальний партнер для гортензії. Але вона має алелопатичні властивості, виділяє речовини, які гальмують зростання та розвиток сусідніх рослин.
Розмарин. Ця середземноморська рослина потребує сухого клімату й багато сонця. Вона абсолютно несумісна з вологолюбною гортензією. Через різні потреби у волозі одна з них не витримає таких умов.
Волоський горіх. Це найнебезпечніший сусід, його коріння виділяє токсин — юглон, який пригнічує більшість декоративних рослин, зокрема гортензії. Вплив можливий навіть на відстані кількох метрів. Щоб убезпечити гортензії, садіть їх не ближче ніж за 18 метрів від горіхового дерева.