Які рослини убивають гортензію: поруч із ними вона не цвістиме та може навіть загинути

Які рослини не можна садити поруч з гортензіями / © ТСН

Деякі рослини здатні настільки негативно впливати на гортензію, що вона перестає рости, не цвіте чи повністю гине. Розповідаємо, посилаючись на ресурс zaxid.net, які сусіди погано впливають на гортензію, тому її краще садити подалі від них.

Троянди. Цим квітам потрібні сонячні ділянки, легкі ґрунти та помірна волога. Натомість гортензії люблять напівтінь та вологе кислувате середовище. Через такі протилежності гортензія часто програє конкуренцію та починає чахнути.

Соняшники. Окрім того, що вони відбирають у гортензій світло, соняшники виділяють у ґрунт речовини, які пригнічують зростання інших культур, це явище має назву алелопатія. Гортензії дуже чутливі до подібних впливів і поряд із соняшником можуть втратити силу та не зацвісти.

Чорнобривці мають інші вимоги до ґрунту та світла. Їхня присутність поруч із гортензією створює конфлікт умов, який негативно впливає на обидві рослини. Краще садити ці квіти окремо.

Чебрець. Ця ароматна рослина любить сухі, сонячні ділянки, а гортензії потребують вологості та притінку. Якщо посадити їх разом, одна з рослин гарантовано страждатиме: чи чебрець у тіні, чи гортензія під палючим сонцем.

Форзиція. На перший погляд, форзиція — гарний візуальний партнер для гортензії. Але вона має алелопатичні властивості, виділяє речовини, які гальмують зростання та розвиток сусідніх рослин.

Розмарин. Ця середземноморська рослина потребує сухого клімату й багато сонця. Вона абсолютно несумісна з вологолюбною гортензією. Через різні потреби у волозі одна з них не витримає таких умов.