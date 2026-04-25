Які рослини витісняють бур’яни: 5 найкращих варіантів для клумби

Аюга

Боротьба з бур’янами на клумбах може стати значно простішою, якщо висадити рослини, які природним чином пригнічують їхній ріст. Йдеться переважно про ґрунтопокривні види, що швидко розростаються, щільно вкривають землю та не залишають небажаним рослинам доступу до світла, води й поживних речовин.

Про це повідомило видання House Beautiful.

Як пояснив керівник відділу рослин у British Garden Centres Джуліан Палфраманд, рослини, які формують густий ґрунтовий покрив, часто є найефективнішими у боротьбі з бур’янами. За його словами, вони створюють природний живий бар’єр, який закриває ґрунт і зменшує шанси для проростання небажаних саджанців.

Експерти радять звернути увагу на п’ять рослин, які не лише прикрашають сад, а й допомагають утримувати клумби в охайному стані.

Першою у списку є повзуча Дженні. За словами представниці Easy Garden Irrigation Люсі Бредлі, це дуже швидкоросла та енергійна ґрунтопокривна рослина, яка добре почувається у вологих, навіть заболочених місцях, а також у півтіні. Вона утворює щільний килим, що буквально «душить» бур’яни. Її горизонтальні стебла у вологому ґрунті можуть розростатися до 30 сантиметрів на місяць. Через це рослину рекомендують регулярно обрізати, щоб вона не захоплювала зайві території. Завдяки поверхневій кореневій системі її легко викопати, якщо вона пошириться далі, ніж потрібно.

Ще один варіант — аюга звичайна, або живучка. Це витривала багаторічна рослина, яка активно розростається протягом перших двох років після висаджування. Якщо садити її навесні на відстані близько 30 сантиметрів одна від одної, за рік-два вона здатна повністю закрити ґрунт. Аюга утворює горизонтальні пагони — столони, які швидко заповнюють порожній простір і пригнічують бур’яни. Крім практичної користі, вона має декоративний вигляд: деякі сорти вирізняються темно-фіолетовим або майже чорним блискучим листям та синіми квітами наприкінці весни.

Для тінистих місць експерти радять висаджувати бадан — морозостійку вічнозелену багаторічну рослину, яку часто називають «слонівськими вухами» через велике щільне листя. Бадан формує низькорослі густі куртини, що закривають землю та не дають бур’янам проростати. Крім того, ця рослина вважається невибагливою: вона рідко потерпає від шкідників і легко поширюється завдяки кореневищам — товстим підземним стеблам.

Також серед ефективних природних «борців» із бур’янами — барвінок великий. Це вічнозелена рослина, яка забезпечує ґрунтопокривне покриття протягом усього року. Вона утворює густий сплутаний килим із листя, який перекриває доступ світла та ресурсів бур’янам. Весна вважається найкращим періодом для його висаджування, оскільки в цей час ґрунт ще вологий, а температура не надто висока. Перед посадкою фахівці радять ретельно прибрати бур’яни та збагатити землю компостом або листовим перегноєм.

П’яту позицію у списку посідає чебрець повзучий. Це витривала багаторічна рослина, яка формує щільний ароматний килим із дрібними квітами від кінця весни до кінця літа. Він не лише стримує ріст бур’янів, а й прикрашає сад і додає йому приємного аромату. Найкраще чебрець росте на сонячних ділянках у добре дренованому ґрунті, хоча може приживатися навіть у бідному, піщаному або кам’янистому середовищі. Саме тому його часто висаджують в альпінаріях або між садовими доріжками.

