Які рослини їсть сарана найбільше: фермерам розповіли, що перебуває під загрозою

Які культури їсть сарана / © Pixabay

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Останні тижні південь України охопило нашестя сарани. Найбільше через шкідника постраждали Херсонська та Запорізька області. Фахівці фіксують, що українські поля знищують два види — єгипетська та перелітна сарана. А в них є свої смакові уподобання.

Особливо сильно ці комахи полюбляють злакові поля, хоча не гидують й іншими культурами.

Сарана: чим вона харчується

Одна доросла комаха за своє життя може з’їсти до 0,5 кг зелені. Але найгірше те, що вона дає досить велике потомство, яке може знищити вже таку кількість корму, якої б вистачило на рік для кількох свійських тварин.

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Найчастіше сарана нападає на поля кукурудзи, пшениці або ячменю. Але шкідники часто на своєму шляху поїдають й листя і плоди різних рослин. Сарана не гидує й дикорослими злаками, травою на пасовищах, очеретом.

Шкідник вражає швидкістю, з якою він знищує культури. Один рій сарани здатний знищити на своєму шляху 40-100% зелені. Спочатку молоді комахи пересуваються повільно, але стають швидшими з часом.

До чого готуватися фермерам

Злакові культури, які є основою експорту України, страждають від сарани найбільше. Кукурудза, пшениця, ячмінь перебувають під прямою загрозою знищення, якщо поля не будуть оброблені. Нерідко шкідник може нападати на сади, городні культури, тому крім фермерів можуть постраждати і звичайні господарі.

Особливо вразливі рослини в період активного розвитку та молоді пагони. За кілька днів комахи здатні повністю оголити ціле поле.

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За словами екснардепа і аграрія Михайла Апостола, побороти проблему можна за допомогою природного бар’єру. На жаль, інсектициди проти сарани не діють, але додатково вони знищують корисних комах, птахів і навіть отруюють урожай. А ось наші прадіди добре знали, що сарана не відкладає яйця на полях з просом. Шкідник просто оминає цю культуру. Тому по периметру полів необхідно висівати просо, щоб сарана летіла собі далі.