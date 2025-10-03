Які риси характеру допоможуть жити довше: несподівані висновки дослідників

Довгожителі / © medicine.de

Такі риси характеру як організованість, залученість та готовність допомогти сприяють довголіттю. Натомість відкладання всього на останню хвилину, часта тривога та примхливість можуть бути пов'язані зі скороченням тривалості життя.

До таких висновків прийшли експерти з довголіття у статті, опублікованій у журналі Journal of Psychosomatic Research, передає Daily Mail.

Науковці вивчали індивідуальні описи, в яких люди розповідали про себе, заповнюючи стандартизовані анкети особистості. При цьому вони спостерігали за понад 22 000 дорослих у чотирьох основних групах з відповідними періодами спостереження від 6 до 28 років.

«Слово «активний» було найбільш вражаючим. Учасники, які описували себе таким чином, мали значно меншу ймовірність померти протягом періоду дослідження — на 21 відсоток нижчий ризик, навіть якщо враховувати вік, стать та захворювання», – сказав професор Рене Моттус, експерт зі старіння та індивідуальних відмінностей і співавтор дослідження

Такі риси, як енергійність, організованість, відповідальність, працьовитість, ретельність та готовність допомогти, були на другому місці.

Професор Параїк О'Суйльєабхаїн, професор психології в Університеті Лімерика та співавтор дослідження наголосив на його точності.

«Наше дослідження показує, що особистість діє не лише як загальний вплив, а й як набір конкретних моделей поведінки та ставлення, і ці індивідуальні характеристики мають вимірний вплив на тривалість життя», - сказав він.

За словами професора Моттуса, для довголіття важливо бути не просто екстравертом, а комунікабельним, працьовитим та готовим допомогти.

«Люди можуть бути однаково сумлінними або екстравертними по-різному. Саме ці тонкі відмінності мають значення — можливо, навіть на те, як довго ми живемо», - сказав він.

Дослідники також виявили, що негативні риси, здається, мали протилежний ефект: люди, які казали, що часто відчувають тривогу, загалом є примхливими або легко засмучуються, мали більше шансів померти раніше.

Але експерти кажуть, що довголіття не є заздалегідь визначеним, і те, як довго ви проживете, не можна передбачити з високою точністю.

