Які заборонені шампуні в ЄС / © Credits

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Шампуні, заборонені в ЄС, — це не окремі бренди, а косметичні засоби з певними компонентами, які не дозволені європейським законодавством. Серед найвідоміших прикладів — піритіон цинку, який раніше використовували в шампунях проти лупи, та ароматизатор Lilial. Однак не можна стверджувати, що конкретний шампунь заборонений у Європі, лише за його назвою: формули можуть відрізнятися залежно від ринку й часу виробництва.

Які інгредієнти шампунів заборонені в ЄС

Європейські правила регулюють не торгові марки, а склад косметики. У Регламенті ЄС № 1223/2009 заборонені речовини наведені в додатку II, а компоненти з обмеженнями — в додатку III.

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Піритіон цинку — Zinc Pyrithione. Піритіон цинку використовували як активний компонент у засобах проти лупи. ЄС заборонив його застосування в косметиці від 1 березня 2022 року. Причиною стало віднесення речовини до категорії, що може впливати на репродуктивну функцію; регулятор також зазначив, що для засобів проти лупи існують альтернативні компоненти.

Lilial — Butylphenyl Methylpropional. Lilial — ароматична речовина, яку використовували для надання косметиці квіткового запаху. Її також внесли до переліку заборонених косметичних інгредієнтів ЄС. У складі вона може бути зазначена як Butylphenyl Methylpropional або Lilial.

Lyral — Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde. Lyral — ароматизатор, який заборонили в косметиці через ризик контактної алергії. У переліку інгредієнтів його назва може виглядати як Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde.

Atranol і chloroatranol. Ці ароматичні компоненти пов’язані з екстрактами дубового та деревного моху. Європейська комісія вказала на ризик контактної алергії та заборонила їх використання в косметичних засобах. На етикетці шукайте назви Atranol і Chloroatranol.

Чи заборонені в ЄС шампуні з SLS, SLES або силіконами

Ні, сама наявність SLS, SLES або силіконів не означає, що шампунь заборонений у ЄС. Так само не всі консерванти, які викликають запитання у споживачів, повністю заборонені: для деяких речовин встановлено допустимі концентрації або обмеження для певних типів косметики.

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Наприклад, метилізотіазолінон (Methylisothiazolinone) дозволений у змивних косметичних засобах лише в установленій концентрації — до 0,0015%. Тому важливо розрізняти повну заборону компонента й правила щодо його використання.

Як перевірити, чи є в шампуні заборонена речовина

Знайдіть на пакованні список інгредієнтів INCI.

Перевірте, чи є в ньому назви Zinc Pyrithione, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Atranol або Chloroatranol.

Зверніть увагу на країну й дату виробництва: склад одного бренду може змінюватися, а формули для різних ринків можуть відрізнятися.

Якщо склад незрозумілий, звірте його з офіційним переліком косметичних інгредієнтів ЄС або уточніть інформацію у виробника.

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