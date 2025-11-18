- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 378
- Час на прочитання
- 2 хв
Які шапки не варто носити цієї зими: вони додають з десяток років та спотворюють образ
Правильно підібрана шапка може освіжити, омолодити та навіть скоригувати риси обличчя. Головне — уникати моделей, які спотворюють пропорції, додають зайвого об’єму та мають застарілий вигляд.
Зимова шапка — не просто теплий аксесуар, а важливий елемент гардеробу, який може як увиразнити красу, так і спотворити зовнішній вигляд. Деякі моделі давно втратили актуальність, а інші, навіть якщо вони теплі та зручні, роблять обличчя втомленим, підкреслюють недоліки або додають віку. Щоб уникнути таких неприємностей, варто знати, яких шапок краще уникати цієї зими.
В’язані шапки з помпоном
Колись вони були в трендах, але зараз пухнастий помпон має досить дивакуватий вигляд і не пасує жінкам. Така модель акцентує увагу на верхівці та робить силует заважким, візуально зменшуючи зріст і розширюючи плечі. До того ж помпон часто створює дисбаланс у пропорціях обличчя. Краще вибрати акуратну шапку-біні без декору з натурального матеріалу.
Тонкі шапки з низьким посадженням
Цей фасон щільно облягає голову та відкриває лоб, чим невигідно підкреслює зморшки, асиметрію або втому обличчя. Такі шапки додають кілька років і рідко пасують хоч комусь. Краща альтернатива: м’які об’ємні моделі, які створюють витончений силует і не обтягують голову.
Шапки з відворотом надто великого розміру
Коли відворот занадто масивний, він створює враження важкої верхньої частини образу. Це робить риси обличчя візуально ширшими, а зачіску — пласкою. Як результат, навіть стильний аутфіт стає громіздким. Краще вибирати моделі з акуратним, помірним відворотом, який формує гармонійний контур.
Шапки з блискучою пряжею або великим декором
Стрази, паєтки, металеві нитки та масивні аплікації додають віку так само, як і надмірна кількість біжутерії. В зимовому образі блиск часто зайвий, тому краще обійтися без нього. Замість цього варто звернути увагу на однотонні текстурні моделі з натуральної пряжі.
Шапки надто яскравих кольорів
Неонові відтінки, кислотні кольори та дитячі принти мають недоречний вигляд на дорослій людині. Вони порушують баланс образу та часто роблять його інфантильним. Що обрати натомість: благородні відтінки — молочний, бежевий, пудровий, графітовий, шоколадний, темно-синій.