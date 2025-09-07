- Дата публікації
Які шапки вже не можна носити цього сезону, вони вийшли з моди та додають з десяток років
Поради зіркових стилістів: як вибрати шапку, що робитиме образ елегантним та стильним навіть у холодну пору року.
З настанням холодів головний убір стає вкрай необхідним. Але часто шапка або робить образ важким та негарним, або візуально додає власниці з десяток років. Дівчатка-підлітки уникають їх, вважаючи немодними, а дорослі жінки іноді жертвують стилем заради тепла. Насправді ж, можна знайти золоту середину — почуватися комфортно і заразом мати приголомшливий вигляд у своєму головному уборі. Треба лише вибрати правильний варіант.
Антирейтинг: шапки, які краще не носити восени-взимку 2025/2026
В’язані шапки з класичними узорами — косами, сніжинками, оленями.
Шапки зі стразами, блискітками чи бусинами.
Головні убори з величезними помпонами чи «вушками».
Моделі з поєднанням різних фактур, наприклад, хутро, трикотаж і декор.
Які шапки носити натомість: найкращі моделі на осінь-зиму 2025/2026
Об’ємна в’язана шапка — додає легкості, не псує зачіску, гармонійно виглядає з пуховиком чи пальтом.
Шапка-біні — проста, лаконічна, ідеальна для базових аутфітів.
Зимова панама — модний та ефектний акцент повсякденного образу, особливо з масивним взуттям.
Берет — класика, що знову в моді. Сучасні варіанти — шкіряні, вельветові чи в’язані.
Ушанка-авіатор — без декору, із хутра та якісної тканини чи шкіри. Стильний вибір для сміливих жінок.