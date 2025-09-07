Які шапки вже не можна носити цього сезону, вони вийшли з моди та додають з десяток років

Які шапки давно вийшли з моди / © www.freepik.com/free-photo

З настанням холодів головний убір стає вкрай необхідним. Але часто шапка або робить образ важким та негарним, або візуально додає власниці з десяток років. Дівчатка-підлітки уникають їх, вважаючи немодними, а дорослі жінки іноді жертвують стилем заради тепла. Насправді ж, можна знайти золоту середину — почуватися комфортно і заразом мати приголомшливий вигляд у своєму головному уборі. Треба лише вибрати правильний варіант.

Антирейтинг: шапки, які краще не носити восени-взимку 2025/2026

В’язані шапки з класичними узорами — косами, сніжинками, оленями.

Які шапки давно вийшли з моди / © www.freepik.com/free-photo

Шапки зі стразами, блискітками чи бусинами.

Які шапки давно вийшли з моди / © Freepik

Головні убори з величезними помпонами чи «вушками».

Які шапки давно вийшли з моди / © pixabay.com

Моделі з поєднанням різних фактур, наприклад, хутро, трикотаж і декор.

Які шапки давно вийшли з моди / © Freepik

Які шапки носити натомість: найкращі моделі на осінь-зиму 2025/2026

Об’ємна в’язана шапка — додає легкості, не псує зачіску, гармонійно виглядає з пуховиком чи пальтом.

Які шапки в моді цієї осені-зими 2025/2026 / © pixabay.com

Шапка-біні — проста, лаконічна, ідеальна для базових аутфітів.

Які шапки в моді цієї осені-зими 2025/2026 / © Freepik

Зимова панама — модний та ефектний акцент повсякденного образу, особливо з масивним взуттям.

Які шапки в моді цієї осені-зими 2025/2026 / © pixabay.com

Берет — класика, що знову в моді. Сучасні варіанти — шкіряні, вельветові чи в’язані.

Які шапки в моді цієї осені-зими 2025/2026 / © Freepik

Ушанка-авіатор — без декору, із хутра та якісної тканини чи шкіри. Стильний вибір для сміливих жінок.