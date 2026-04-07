Які собаки майже не хворіють: ветеринарка назвала 10 найздоровіших порід

Кокер-спаніель / © Pixabay

Під час вибору собаки майбутні власники зазвичай звертають увагу на характер і зовнішність, однак одним із ключових чинників залишається здоров’я тварини. Деякі породи генетично більш витривалі, що може впливати як на якість життя улюбленця, так і на витрати на його утримання.

Про це повідомило видання Express.

Ветеринарка Ліза Кан зазначила, що існує щонайменше 10 порід, які статистично рідше стикаються із захворюваннями та не потребують частих звернень до ветеринарів.

До переліку увійшли, зокрема, робочі породи, які формувалися для фізичних навантажень і витривалості. Очолює список австралійський пастуший собака — тварина з високим рівнем енергії, яка потребує регулярної активності, але водночас вважається однією з найміцніших за станом здоров’я. За словами ветеринарки, ця порода добре адаптована до активного способу життя.

Схожими характеристиками вирізняється бордер-коллі. Ці собаки відомі не лише інтелектом, а й потребою у постійній роботі та русі, що допомагає підтримувати фізичну форму навіть у старшому віці.

До списку також потрапила австралійська вівчарка — ще одна робоча порода, яку розводили з акцентом на витривалість. Серед північних порід відзначають сибірських хаскі: попри складний догляд за шерстю, вони вважаються природно сильними завдяки походженню та умовам, у яких формувалися.

Окремо у переліку згадують басенджі — породу, яка вирізняється не лише відносно міцним здоров’ям, а й особливістю голосових зв’язок, через що ці собаки не гавкають. Також до списку входить шиба-іну — давня порода з репутацією генетично стійкої.

Серед мисливських собак у списку — біглі. Їхня історична роль як активних мисливців сприяла формуванню витривалості, що позитивно впливає на загальний стан здоров’я.

Лабрадор-ретривер, попри свою популярність як сімейний улюбленець, також вважається відносно здоровою породою. Водночас ветеринари наголошують на необхідності контролю раціону та фізичної активності, щоб уникнути можливих проблем із суглобами.

До переліку потрапив і кокер-спаніель. Завдяки компактній статурі ці собаки менш схильні до деяких захворювань, однак потребують регулярного догляду, зокрема за вухами, щоб запобігти інфекціям.

Окремо фахівчиня звернула увагу на собак змішаних порід. За її словами, гібридні тварини часто мають так звану «гібридну силу» — генетичне різноманіття, яке може знижувати ризик спадкових хвороб.

