Які сорти картоплі краще не садити в Україні

Які найкращі сорти картоплі

При виборі насіннєвої картоплі господарі часто припускаються типової помилки, покладаючись на багаторічну звичку до певних назв або намагаючись заощадити, купуючи дешевий посадковий матеріал. Проте сучасні реалії диктують нові правила: значна частина колись популярних або просто старих сортів уже не здатна витримувати нинішні кліматичні виклики України. Через зміни температурного режиму та появу нових штамів захворювань такі сорти часто демонструють вкрай низьку врожайність, водянисту структуру або посередні смакові якості, що робить зусилля з їх вирощування економічно невигідними. Екперти поділилися, які сорти картоплі не варто вирощувати в Україні.

Сорти картоплі, які втратили ефективність в умовах України

Обираючи насіннєвий матеріал, важливо пам’ятати, що селекція не стоїть на місці. Сорти, які були фаворитами двадцять років тому, сьогодні часто не витримують конкуренції через виродження та кліматичні зміни.

Сорт «Невська

Цей сорт десятиліттями вважався універсальним, але сучасні агрономи все частіше радять виводити його з обороту. Головна проблема «Невської» — низькі кулінарні якості, м’якоть занадто водяниста, містить мало крохмалю і практично не розварюється, що робить її непридатною для пюре.

З точки зору вирощування, сорт став надзвичайно вразливим до фітофторозу та вірусних інфекцій.

До того ж, «Невська» погано реагує на розрізання бульб перед посадкою та демонструє нестабільну врожайність у посушливі роки, які стали нормою для більшості регіонів України.

Сорт «Загадка»

«Загадка» дедалі частіше розчаровує господарів своєю нестабільністю. Городники відзначають, що навіть за умови ідеального поливу сорт схильний до формування великої кількості дрібних, нетоварних бульб.

Форма картоплі часто буває нерівною, з глибокими вічками, що значно ускладнює її чищення.

Смакові характеристики суттєво поступаються сучасним селекційним досягненням, а слабкий імунітет до парші та раку картоплі робить її вирощування на присадибних ділянках ризикованим кроком.

Сорт «Слов’янка»

Хоча цей сорт досі популярний через великий розмір окремих бульб, він має суттєвий недолік — надмірну вибагливість. «Слов’янка» вимагає дуже високої родючості ґрунту та регулярних, інтенсивних підживлень. Без професійного підходу до агротехніки врожайність різко падає, а смак стає «трав’янистим».

Крім того, сорт має низьку опірність до механічних пошкоджень, під час копання шкірка легко травмується, що в подальшому призводить до швидкого гниття при зберіганні.

Також помічено, що в умовах спеки бульби «Слов’янки» часто мають внутрішні порожнечі.

Сорт «Луговська»

Цей старий сорт поступово зникає з професійних господарств і залишається лише на поодиноких городах. Основна претензія до «Луговської» — слабка лежкість, картопля швидко втрачає вологу, в’яне або починає проростати вже на початку зими.

Сорт швидко уражається альтернаріозом та іншими грибковими захворюваннями. У порівнянні з сучасними сортами на кшталт «Гранади» чи «Белларози», «Луговська» програє за всіма показниками — від врожайності на один кущ до здатності зберігати колір м’якоті після варіння.

Для отримання гарантованого результату в умовах сучасного клімату України, фахівці радять переходити на сорти, що мають високу енергію росту та стресостійкість. Сучасна селекція пропонує варіанти, які не лише смачні, а й здатні «пробачати» помилки в догляді або несприятливу погоду.

Рекомендовані сорти для кліматичних зон України

Беллароза

Цей сорт вважається одним із найнадійніших для приватних господарств. Головна перевага — надзвичайна пластичність, картопля дає стабільно високий урожай навіть на важких ґрунтах та за умов сильної посухи. Бульби ростуть великими, мають характерну рожеву шорстку шкірку та світло-жовту м’якоть. Сорт має імунітет до раку картоплі та високу опірність до вірусних інфекцій, що дозволяє вирощувати його з власного насіння до 5 років без суттєвої втрати врожайності.

Рів’єра

Сорт-фаворит для тих, хто хоче отримати перший урожай уже в червні. Вона здатна сформувати товарні бульби за 40–45 днів після появи сходів. Завдяки такому швидкому циклу розвитку «Рів’єра» встигає «втекти» від піку поширення фітофторозу. Вона має ніжну м’якоть із приємним вершковим смаком. Фахівці зазначають, що в південних регіонах України при належному поливі цей сорт дозволяє збирати два врожаї за сезон.

Гранада

Відносно новий середньопізній сорт, який швидко став популярним завдяки ідеальному зовнішньому вигляду та тривалому терміну зберігання. Бульби мають видовжену форму, чисту світлу шкірку і практично не пошкоджуються під час копання. «Гранада» демонструє високу стійкість до посухи та парші. Важливою кулінарною особливістю є те, що м’якоть зовсім не темніє після термічної обробки, зберігаючи апетитний золотистий колір.

Ред Скарлет

Один із найбільш впізнаваних сортів із червоною шкіркою. Він цінується за високу стійкість до фітофторозу бульб та золотистої картопляної нематоди. М’якоть має щільну структуру (тип кулінарного використання А/В), тому картопля не розсипається при варінні та ідеально підходить для приготування салатів або смаження. Завдяки низькій чутливості до механічних ударів, вона чудово транспортується і зберігається без втрати товарних якостей.

Тирас

Сорт, виведений Поліською дослідною станцією, спеціально адаптований до температурних коливань та дефіциту вологи. «Тирас» належить до ранніх сортів і вирізняється здатністю швидко нарощувати масу бульб на початкових етапах. Він має приємний традиційний смак, добре розварюється, що робить його ідеальним для приготування пюре. Цей сорт демонструє чудові результати на піщаних ґрунтах Полісся та в умовах спекотного Степу.

Щоб потенціал цих сортів розкрився повністю, звертайте увагу на репродукцію. Для посадки найкраще купувати «Еліту» або «Першу репродукцію» в сертифікованих насіннєвих господарствах. Це гарантує відсутність вірусів, які зазвичай накопичуються в картоплі при тривалому вирощуванні без оновлення.