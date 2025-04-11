Які сорти картоплі найкращі для пюре і смаження / © pixabay.com

Напевно, всі люблять смачну картопельку з власного городу. Та не всім відомо, які сорти підходять для пюре, а яка картопля найкраща для смаження. Розповідаємо, які сорти більш крохмалисті, добре розварюються, їх варто вибирати для приготування пюре. А яка картопля має кремову текстуру й не водяниста, її найкраще смажити.

«Мелоді» — середньостиглий сорт, ідеальний для приготування пюре. Має яскравий жовтий колір, насичений аромат і м’яку крохмалисту текстуру. Картопля стійка до хвороб, росте великою та гладкою, високоврожайна.

«Тірас» — ранньостигла картопля з білою м’якоттю і рожевою шкіркою, дуже крохмалиста. Добре розварюється і має кремову текстуру, тому є однією з найкращих для пюре. Сорт стійкий до хвороб, картопля добре зберігається і не гниє.

«Рів’єра». Ще один ранній сорт, її можна копати вже на 45 день після висаджування. Картопля має кремову м’якоть, крохмалиста й ароматна. Сорт стійкий до хвороб і шкідників, картопля добре зберігається, не гниє.