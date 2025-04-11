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Які сорти картоплі найкращі для пюре, крохмалисті й добре розварюються, а які — для смаження
Посадіть цю картоплю на своєму городі — ви не пошкодуєте, вона дуже смачна, дає стабільно високий урожай і не водяниста.
Напевно, всі люблять смачну картопельку з власного городу. Та не всім відомо, які сорти підходять для пюре, а яка картопля найкраща для смаження. Розповідаємо, які сорти більш крохмалисті, добре розварюються, їх варто вибирати для приготування пюре. А яка картопля має кремову текстуру й не водяниста, її найкраще смажити.
Які найкращі сорти картоплі для пюре: поради досвідчених городників
«Мелоді» — середньостиглий сорт, ідеальний для приготування пюре. Має яскравий жовтий колір, насичений аромат і м’яку крохмалисту текстуру. Картопля стійка до хвороб, росте великою та гладкою, високоврожайна.
«Тірас» — ранньостигла картопля з білою м’якоттю і рожевою шкіркою, дуже крохмалиста. Добре розварюється і має кремову текстуру, тому є однією з найкращих для пюре. Сорт стійкий до хвороб, картопля добре зберігається і не гниє.
«Рів’єра». Ще один ранній сорт, її можна копати вже на 45 день після висаджування. Картопля має кремову м’якоть, крохмалиста й ароматна. Сорт стійкий до хвороб і шкідників, картопля добре зберігається, не гниє.
«Беллароза» також ідеально підходить для приготування пюре. Картопля крохмалиста та розсипчаста, добре розварюється. Цей сорт дуже популярний, бо має високу врожайність, картопля не гниє і довго зберігається.
Яка картопля найкраща для смаження: корисні поради
«Розара». Це ранньостиглий високоврожайний сорт, який погано розварюється, тож буде ідеальним для смаження. М’якоть картоплі зберігає форму, бо має щільну консистенцію, тому не розвалюватиметься під час смаження.
«Аноста» також належить до ранніх сортів, бульби виростають овальними середнього розміру. Картопля має світло-жовту шкірку і жовту м’якоть. Вміст крохмалю в картоплі незначний, тому вона добре підходить для смаження та чипсів.
«Гранада» — це середньопізній високоврожайний сорт. Картопля має низький уміст крохмалю, ніжну текстуру та гарний смак. М’якоть картоплі жовтого кольору, як і шкірка. Цей сорт підходить для смаження та приготування чипсів.
«Ред Леді» належить до середньостиглих сортів, стійка до посухи і має гарні смакові властивості. Картопля цього сорту виростає досить великою, має овальну форму та жовту м’якоть. Цей сорт вважається універсальним, картоплю можна варити, смажити й запікати.
«Слов’янка». Це середньостиглий сорт картоплі з гарними смаковими властивостями. Бульби мають рожеву шкірку та м’якоть кремової текстури. Картопля підходить для смаження, тушкування та запікання.