- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 38
- Час на прочитання
- 2 хв
Які сорти картоплі найсмачніші: крохмалисті, добре розварюються і мають насичений аромат
Які різновиди картоплі найкраще підходять для пюре, варіння та запікання: страви виходять ніжними, ароматними й по-справжньому домашніми.
Картопля — це основний овоч для приготування багатьох улюблених страв. І саме від сорту залежить, чи буде пюре ніжним, а смажена картопля ароматною та насиченою. Не вся картопля однакова: одні сорти залишаються твердими навіть після довгого варіння, інші ж буквально тануть у роті. Однак найсмачнішою вважається та, що має високий вміст крохмалю, добре розварюється та виділяє природний картопляний аромат без водянистості. Саме такі сорти цінують досвідчені господині та професійні кухарі.
Чому крохмалисті сорти вважають найсмачнішими
Крохмаль відповідає за текстуру та глибину смаку. Чим його більше, тим:
ніжнішим виходить пюре;
розсипчастішою стає варена картопля;
аромат стає насиченішим;
смак виходить по-справжньому домашнім.
Такі сорти ідеальні для варіння, тушкування, запікання, дерунів і начинок для пирогів.
Які сорти картоплі вважаються найкращими та найсмачнішими
«Слов’янка». Один із найпопулярніших крохмалистих сортів, після варіння картопля буквально розпадається. Має глибокий насичений смак і яскраво виражений аромат. Ідеально підходить для пюре та запіканок.
«Адретта». Справжня легенда серед смачних сортів. Її часто називають «картоплею з дитинства». Вона солодкувата на смак, дуже ароматна і прекрасно розварюється. Саме з неї виходить найніжніше пюре.
«Беллароза». Поєднує високу крохмалистість із приємною вершковою ноткою у смаку. Під час варіння стає м’якою та розсипчастою, але не водянистою. Добре підходить для домашніх страв і запікання в духовці.
«Розара». Має яскравий аромат і ніжну структуру. Після приготування не стає гумовою, а зберігає природну пухкість. Особливо смачна у відвареному вигляді з маслом і зеленню.
«Гранада». Сорт, який цінують за чистий картопляний смак без гіркоти. Добре розварюється, має легкий горіховий відтінок аромату та чудово підходить для пюре й запіканок.