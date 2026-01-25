Які сорти картоплі найсмачніші: крохмалисті, добре розварюються і мають насичений аромат

Яка картопля найкраща для варіння / © unsplash.com

Реклама

Картопля — це основний овоч для приготування багатьох улюблених страв. І саме від сорту залежить, чи буде пюре ніжним, а смажена картопля ароматною та насиченою. Не вся картопля однакова: одні сорти залишаються твердими навіть після довгого варіння, інші ж буквально тануть у роті. Однак найсмачнішою вважається та, що має високий вміст крохмалю, добре розварюється та виділяє природний картопляний аромат без водянистості. Саме такі сорти цінують досвідчені господині та професійні кухарі.

Чому крохмалисті сорти вважають найсмачнішими

Крохмаль відповідає за текстуру та глибину смаку. Чим його більше, тим:

ніжнішим виходить пюре;

розсипчастішою стає варена картопля;

аромат стає насиченішим;

смак виходить по-справжньому домашнім.

Такі сорти ідеальні для варіння, тушкування, запікання, дерунів і начинок для пирогів.

Реклама

Які сорти картоплі вважаються найкращими та найсмачнішими