Які сорти картоплі не варто садити на своєму городі: бульби ростуть дрібними та несмачними

Навіть досвідчені городники іноді стикаються з проблемою поганого врожаю картоплі. Часто причина криється не у догляді, а у неправильно вибраному сорті. Деякі різновиди мають низьку врожайність, поганий смак і слабку стійкість до хвороб, тому не виправдовують очікувань.

«Невський». Цей сорт довгий час був популярним, але має суттєві недоліки. Бульби часто виростають середніми чи дрібними, особливо на бідних ґрунтах. Смак досить нейтральний, без вираженої насиченості. Крім того, він чутливий до пошкоджень і не завжди дає високий урожай без підживлення.

«Слов’янка». Сорт приваблює великими бульбами і гарною формою, але має проблеми» зі смаком. М’якоть часто водяниста, особливо за надлишку вологи у ґрунті. Така картопля не підходить для смаження й тушкуванні, і взагалі має посередні смакові якості.

«Луговська». Цей сорт може давати непоганий урожай, але він дуже вибагливий. У несприятливих умовах бульби виростають дрібними, а врожайність різко падає. Картопля потребує родючого ґрунту і регулярного догляду, інакше результат розчаровує.

«Адретта». Колись популярний сорт, але він досить чутливий до фітофторозу та інших захворювань. За ураження листя бульби не встигає нормально розвиватися. У результаті врожай може бути значно нижчим за очікуваний.