Які сорти моркви найкращі для зберігання: коренеплоди солодкі, соковиті, не гниють і не в’януть

Які сорти моркви найкращі / © Pixabay

Зберегти моркву свіжою до весни — цілком реально, якщо спочатку правильно обрати сорт. Навіть ідеальні умови в погребі не врятують коренеплоди, які не призначені для тривалого зберігання. Досвідчені городники знають: лежкість моркви закладається ще на етапі вибору насіння. Саме тому варто звертати увагу не лише на врожайність і смак, а й на здатність коренеплодів не в’янути, не гнити та зберігати соковитість місяцями.

Ознаки моркви, яка добре зберігається

Сорти для зимового зберігання мають щільну структуру, гладку шкірку й підвищений вміст сухих речовин. Вони менше накопичують зайву вологу, тому рідше уражаються гниллю. Зазвичай це середньостиглі та пізні різновиди з конічною або циліндричною формою коренеплоду.

Які найкращі сорти моркви для зберігання

«Нантська покращена». Один із найпопулярніших сортів для домашніх погребів. Має солодку м’якоть без гіркоти, насичений колір і рівні коренеплоди. За правильного зберігання не в’яне та зберігає соковитість до кінця зими. «Шантане Роял». Вирізняється щільною текстурою і коротшим, масивним коренеплодом. Чудово переносить тривале зберігання, не розтріскується й рідко уражається грибковими хворобами. Смак залишається солодким навіть через кілька місяців після зберігання. «Флакке». Пізній сорт, спеціально створений для зимових запасів. Морква велика, соковита, з високим вмістом каротину. Добре лежить у піску або тирсі, не втрачає пружності й не гниє. «Королева осені». Назва говорить сама за себе. Сорт відомий стабільною врожайністю й відмінною лежкістю. Коренеплоди рівні, ароматні, з насиченим смаком, який не зникає навіть після тривалого зберігання. «Віта Лонга». Морква з ніжною, але щільною м’якоттю, не схильна до в’янення, зберігає природну солодкість і соковитість. Добре підходить як для свіжого вживання взимку, так і для переробки.

Як правильно зберігати моркву, щоб вона довго лежала і не гнила

Навіть найкращий сорт потребує відповідних умов для зберігання. Оптимальна температура — від 0 до +2 °C, вологість — близько 90%. Моркву не варто мити перед закладанням на зиму, краще обережно очистити від землі й зберігати в ящиках із піском, тирсою чи перфорованих контейнерах.