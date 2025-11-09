Які сорти моркви в жодному разі не можна садити: погано сходять, не смачні та вибагливі у догляді

Яку моркву краще не сіяти / © Pixabay

Морква — одна з найулюбленіших овочевих культур усіх українських городників. Здавалося б, що може бути простіше: посіяв насіння, полив, прополов — і маєш рясний урожай. Але на практиці деякі сорти виявляються надзвичайно вибагливими. Вони погано сходять, швидко йдуть у стрілку або дають тверді, несолодкі коренеплоди. Аби не витрачати час і сили дарма, варто знати, яку моркву досвідчені агрономи не радять садити взагалі.

Які сорти моркви не варто садити: погано сходять і вибагливі у догляді

Морква «Вітамінна 6». На перший погляд, цей сорт здається ідеальним: яскрава, ароматна, з високим умістом каротину. Та насправді «Вітамінна 6» надто вибаглива до ґрунту й вологості. Вона погано переносить важкі та кислі ґрунти, а за нестачі води стає жорсткою і тріскається. Крім того, насіння цього сорту погано сходить, тому доводиться висівати з великим запасом. Багато городників скаржаться, що навіть за правильного догляду морква виростає дрібною та неоднорідною.

«Амстердамська». Цей сорт приваблює раннім дозріванням, однак смакові якості залишають бажати кращого. Морква «Амстердамська» виростає водянистою, майже без солодкості, а її аромат ледь відчутний. До того ж, вона погано зберігається, через тонку шкірку швидко в’яне та загниває. Такий сорт підходить лише для короткострокового споживання, але точно не для зимових запасів. Якщо ви шукаєте моркву для довгого зберігання, оберіть інші, більш витривалі варіанти.

«Нантська 4». Популярний раніше сорт «Нантська 4» дуже чутливий до нестачі вологи. Якщо поливати нерівномірно, коренеплоди стають жорсткими й несмачними. Крім того, морква цього сорту погано росте на ділянках, де дуже спекотно, і швидко втрачає колір під прямим сонцем. Через це городники часто отримують неякісний урожай із дрібними деформованими плодами.

Яку моркву варто обрати замість цих сортів

Якщо хочете отримати стабільний і смачний урожай, фахівці радять звернути увагу на «Шантане Ред Коред», «Нектар», «Балтимор F1» та «Олімпус». Ці сорти вирізняються високою схожістю, гарним солодким смаком і стійкістю до несприятливих умов. Вони не потребують надмірного догляду й чудово зберігаються взимку.