- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 49
- Час на прочитання
- 2 хв
Які сорти озимого часнику найкращі: не бояться морозів і хвороб, формують гігантські головки
Ці сорти добре зберігаються взимку, стійкі до низьких температур і захворювань, а також мають неперевершений смак та аромат.
Садіння озимого часнику — це запорука щедрого врожаю вже на початку наступного літа. Але результат залежить не лише від догляду за грядками, а й від правильно підібраного сорту. Не всі різновиди здатні витримати морози та весняні перепади температур. Саме тому варто звернути увагу на сорти, які поєднують високу врожайність, стійкість до хвороб і чудові смакові властивості. Ми підготували добірку з п’яти найкращих українських сортів озимого часнику, посилаючись на ресурс VSN, які варто посадити цієї осені.
Які найкращі сорти озимого часнику
«Любаша». Один із найпопулярніших сортів вітчизняної селекції. Головки досягають 130 г, а окремі екземпляри можуть важити 300-350 г. У кожній головці до 8 великих зубків. Сорт має напівгострий смак, сильний аромат, витримує посуху та морози, стійкий до грибкових хвороб і невибагливий у догляді.
Харківський фіолетовий. Виведений Інститутом овочівництва і баштанництва НААН. Формує 4-6 зубків по 30-40 г кожен. Лушпиння спочатку біле з фіолетовими прожилками, пізніше стає насичено-фіолетовим. Витримує морози до –25°C, має гострий смак і добре зберігається, не втрачаючи корисних властивостей.
Український білий (гуляйпільський). Сорт із Запоріжжя, який не стрілкується. Формує великі головки вагою до 140 г з 12-16 зубчиками. Відрізняється високою врожайністю, ніжною світло-кремовою м’якоттю та приємним ароматом. Ідеальний для тривалого зберігання.
Софіївський. Високоврожайний сорт, створений в Уманському сільськогосподарському інституті. Стійкий до морозів до –35°C, шкідників і хвороб. Головки можуть важити до 145 г, у кожній — 5-6 великих зубків. Лушпиння світло-фіолетове з бузковими відтінками, смак гострий та виразний.
«Прометей». Різновид озимого стрілкуючого часнику з Уманської академії. Відзначається стабільною врожайністю, зимостійкістю та лежкістю. Головки вагою 60-120 г мають 3-6 великих зубків із соковитою білою м’якоттю під щільною світло-фіолетовою лускою. Цей сорт має гострий смак і насичений аромат.