Які сорти перцю не бояться ні холоду, ні спеки: рясно родитимуть навіть за несприятливих умов

Які найкращі сорти болгарського перцю / © pixabay.com

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Вирощування перцю за різких перепадів температури та несприятливих погодних умов — це неабиякий виклик для кожного українського господаря. Однак сучасні селекціонери зробили справжній подарунок досвідченим городникам, адже вивели такі сорти, які не бояться ні заморозків, ні спеки. Якщо ви хочете збирати зі своєї грядки стабільно високий урожай болгарського перцю, варто звернути увагу на ці три сорти, які родитимуть за будь-яких погодних умов. Про це пише ресурс VSN.

Арсенал

Солодкий перець сорту «Арсенал» — це справжній лідер серед овочевих культур, які не бояться холоду. Цей сорт вирізняється не лише високою врожайністю, а й прекрасними смаковими властивостями.

Які переваги перцю сорту «Арсенал»:

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стійкий до перепадів температур;

не боїться посухи та прямих палючих променів сонця;

дає стабільно високий урожай навіть за несприятливих погодних умов;

ідеально підходить для консервування, заморожування, запікання та салатів;

м’якоть соковита, шкірка щільна, до 5 мм;

має конусоподібні плоди насиченого темно-червоного кольору.

Асті Ред

Сорт «Асті Ред» — це ранньостиглий перець італійської селекції, який легко приживається навіть у нестабільному кліматі.

Переваги:

товсті стінки до 10 мм, тому цей перець ідеальний для фарширування;

має ніжний солодкий смак і соковиту м’якоть;

стійкий до грибкових захворювань;

добре переносить спеку;

дає стабільно високий урожай навіть за різкої зміни погоди;

плоди мають правильну кубоподібну форму;

чудово зберігаються і не гниє.

Баргузін

Якщо шукаєте перець, який не боїться холоду, заморзків і вітру, цей сорт саме для вас.

Які переваги сорту «Баргузін»:

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це ранньостиглий сорт;

має тривалий період плодоношення;

добре ростиме навіть на збіднілому ґрунті;

стійкий до вітру, спеки та холоду;

яскраво-жовті або світло-оранжеві великі плоди;

форма перцю — витягнута, а стінки товщиною 6 мм;

перець ідеальний для запікання, тушкування чи маринування.