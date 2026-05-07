Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
2 хв

Які справи обов’язково треба зробити у травні, щоб залучити удачу й добробут у своє життя

Травень — це не лише останній місяць весни, а й особливий період, який у народі пов’язували з оновленням і добрими змінами.

Віра Хмельницька
Що треба обов'язково зробити у травні

Що треба обов'язково зробити у травні / © www.freepik.com/free-photo

Травень здавна вважався особливим місяцем у народних традиціях. Саме в цей період природа остаточно пробуджується, земля набирається сили, а люди намагаються закласти основу для добробуту, здоров’я і щастя на весь рік. Наші предки вірили, що деякі прості дії у травні допоможуть притягнути удачу, очистити життя від негативу та допомогти здійсненню бажань. Частина цих прикмет дійшла до наших днів і досі залишається популярною серед тих, хто цінує народну мудрість. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Посадити рослину власноруч

У народі вірили: усе, що людина посадить у травні з добрими думками, принесе їй достаток і благополуччя. Це не обов’язково мають бути овочі чи дерева, навіть невелика квітка чи зелень на підвіконні вважаються символом нового етапу і зростання.

Особливу увагу приділяли настрою під час садіння. Наші пращури були переконані: якщо сіяти чи садити у спокої та радості, рослина вбиратиме позитивну енергію і повертатиме її господарю у вигляді удачі.

Вмитися росою і пройтися босоніж по траві

Травневу росу здавна вважали цілющою. Жінки вмивалися нею для краси та молодості, а чоловіки — для сили й витривалості. Також існувало повір’я, що ранкова роса допомагає змити втому і негатив.

Не менш важливою традицією була прогулянка босоніж по траві. Люди вірили, що земля у травні має особливу енергію, яка додає людині сил, спокою та внутрішньої гармонії.

Позбутися старих і непотрібних речей

У травні наші предки обов’язково наводили лад у домі та на подвір’ї. Вважалося, що мотлох і старі речі накопичують негативну енергію, через яку в житті можуть з’являтися проблеми та невдачі.

Саме тому в цей період радили викинути чи віддати все, чим людина давно не користується. Після такого очищення дім ніби наповнюється легкістю, а у житті з’являється місце для нових можливостей.

Зробити добру справу без очікування винагороди

Народні прикмети кажуть: добро, зроблене у травні, обов’язково повернеться. Допомога близьким чи малознайомим людям або навіть маленький добрий вчинок можуть позитивно вплинути на майбутнє.

Наші пращури особливо радили у травні нагодувати бездомну тварину або допомогти людині у складній ситуації. Вважалося, що такі вчинки відкривають шлях до щастя і достатку.

Уникати сварок та образ

Травень у народі називали місяцем оновлення, тому люди намагалися не конфліктувати і не тримати зла. Існувало повір’я: якщо часто сваритися у цей період, негатив може затягнутися надовго.

Саме тому у травні радили більше спілкуватися з близькими, миритися після конфліктів і не накопичувати образи. Вважалося, що спокій і гармонія у цей час допомагають притягнути удачу і душевний комфорт.

