Кров’янка / © ТСН

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З наближенням зими змінюються не лише сезонні меню ресторанів, а й кулінарні вподобання. У найближчі місяці популярності набуватимуть незвичні поєднання продуктів, традиційні страви та рецепти, які ще недавно могли здатися дивними. Серед головних гастротрендів сезону — кров’янка, сардини, солоні булочки та навіть перевернутий чізкейк.

Про гастрономічні тенденції зими 2026-2027 пише The Guardian, який зібрав прогнози щодо продуктів і страв, на які варто звернути увагу найближчими місяцями.

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Солоні булочки

Одним із несподіваних хітів сезону може стати корейська випічка согим-панг. Це м’які булочки, усередину яких загортають шматочок холодного солоного масла. Під час випікання масло тане, утворюючи золотисту хрустку скоринку знизу, тоді як середина залишається ніжною та повітряною.

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Локшина, яку готують у холодній воді

Азійські кулінарні тенденції продовжують впливати на світову гастрономію. Цього разу увагу привернула японська локшина Hiyashi, для приготування якої не потрібна гаряча вода. Продукт уже набув популярності в Японії, а тепер може стати трендом і в інших країнах.

угорський гуляш / © Credits

Гуляш

У зимовому меню знову з’явиться класика — угорський гуляш. Його готують із яловичини, цибулі, паприки та кмину. Страву рекомендують подавати з хлібними кнедликами, яєчною локшиною, дерунами або звичайним білим хлібом.

Чорний кунжут / © Freepik

Чорний кунжут

Цей продукт може потіснити звичне біле насіння. Насправді йдеться про той самий кунжут, але неочищений. Він має виразніший горіховий аромат і насиченіший смак. Чорний кунжут пропонують додавати до салатів, ролів і випічки, а також використовувати кунжутну олію для заправок.

Сардини / © Фото з відкритих джерел

Сардини

Недорога риба, яка раніше не вважалася особливим гастрономічним продуктом, перетворилася на популярний інгредієнт. Соціальні мережі сприяли зростанню інтересу до сардин, які тепер використовують для приготування намазок, салатів і пасти. Серед варіантів — страва з кедровими горіхами за рецептом британського кухаря Джеймі Олівера.

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Перевернутий чізкейк

Тренд на перевернуті десерти дістався й сирних пирогів. Якщо перевернутими пирогами вже нікого не здивувати, то такий спосіб подачі чізкейка поки залишається незвичним. Втім, за оцінкою The Guardian, десерт вартий уваги.

Кров’янка

Кров’яна ковбаса, відома в Україні також як кишка, несподівано потрапила до списку модних страв. Її популярність пов’язують із тенденцією від носа до хвоста — використанням у кулінарії різних їстівних частин тварини, а не лише звичних м’ясних шматків. До цього напряму належать страви з печінки, серця, нирок, язика та інших субпродуктів.

Сендвічі з арахісовою пастою, джемом і беконом

Ще один тренд із ностальгійним відтінком — улюблені сендвічі Елвіса Преслі. Для їх приготування багет розрізають уздовж, змащують арахісовою пастою, додають джем і хрусткі скибочки бекону. Таке поєднання солодкого та солоного знову привертає увагу гурманів.

Хрусткий рис

Скоринка, яка часто утворюється на дні каструлі під час приготування рису, тепер стала самостійним кулінарним трендом. Техніка отримання хрусткого рису давно існує в різних кухнях світу, але цієї зими вона знову опиниться в центрі уваги.

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Палений мед

Після популярності гострого меду кулінарні експерименти перейшли до карамелізації цього продукту. Під час нагрівання мед темнішає та набуває димних, кавових і карамельних ноток із легкою гірчинкою. Його використовують як доповнення до баскського чізкейка, пахлави або запеченої капусти.

Фарширована цибуля

Замість звичних голубців і фаршированого перцю цієї зими пропонують готувати цибулю з начинкою. Рецепти відрізняються залежно від країни: у Туреччині використовують баранячий фарш зі спеціями, у Франції — свинячу ковбасну начинку з часником і зеленню, а в Греції — рис, кмин і петрушку.

Які продукти та страви виходять із моди

Не всі звичні інгредієнти залишаться актуальними цієї зими. The Guardian також назвав продукти та кулінарні поєднання, інтерес до яких поступово зменшуватиметься.

Гарбузові спеції

Традиційні суміші кориці та меленого імбиру, які асоціюються з осінніми напоями й десертами, поступатимуться складнішим ароматам. Натомість у моді будуть пряні суміші для чаю з аджваном, чорним кардамоном і туласі — священним базиліком.

Кріп і петрушка / © Pixabay

Кріп

Ця зелень, яка часто супроводжує мариновані та квашені овочі, потрапила до переліку антитрендів. Натомість головною пряною травою сезону має стати майоран. Його радять використовувати для приготування запечених овочів, м’яса та соусів.

Профітролі з соленою начинкою / © фото: Bene Gusto

Заварний крем

Еклери, тістечка, торти та інші десерти з великою кількістю заварного крему поступово втрачатимуть популярність. Альтернативою можуть стати печиво з джемом і кокосом.

Заварний крем / © ТСН.ua

Чипси з незвичними смаками

Експерименти з ароматами просеко, імбирного печива чи брюссельської капусти більше не вважатимуться модними. Якщо обирати незвичайні снеки, то краще звернути увагу на вишуканіші смаки — наприклад, лобстера або пряної сливи.

Свинина, загорнута в беконі

Замість звичних ковбасок у беконі та м’ясних рулетів гастрономічні експерти пропонують інші поєднання. Серед альтернатив — сир халумі в панчетті, козлобородник у гуанчале або фаршировані сиром халапеньйо, загорнуті в хамон серрано.

Нагадаємо і про швидкий салат до святкового столу з чотирьох інгредієнтів, а саме, копченої курки, ананаса, кукурудзи та майонезу.

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