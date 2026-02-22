Які страви категорично заборонено готувати у фользі та чому

Фольга може зіпсувати вечерю / © Pixabay

Реклама

Господині доволі часто використовують алюмінієву фольгу на кухні для приготування різних страв. Однак деяку їжу в ній не можна готувати, і на це є певні причини.

Про це пише Real Simple.

Найперше правило — не використовувати фольгу в мікрохвильовій печі. Під час нагрівання вона може іскрити, пошкодити техніку або спричинити пожежу. Також не варто зберігати в ній готову їжу, адже вона не забезпечує повної герметичності. Краще обирати скляні контейнери, які безпечні для нагрівання і зберігання.

Реклама

Особливу небезпеку становлять кислі продукти. Лимон, томати, оцет і маринади прискорюють виділення алюмінію, який потрапляє в їжу. Це ж стосується солоних страв — шинка, солоне м’ясо або інші подібні продукти можуть втратити безпечність. Експерти пояснюють, що кисле і солоне середовище активує метал, і він переходить у їжу швидше.

Більшість із нас готують рибу у фользі, та якщо в маринаді є лимон, то страва ризикує насититися алюмінієм. А ще фольга добре зберігає вологу, але тепло пропускає нерівномірно, тому морепродукти можуть не допектися.

Залишки їжі теж не варто використовувати у фользі, краще тримати їх у контейнерах. Також слід знати, що ті страви, які готуються тривалий час під впливом високих температур збільшують потрапляння алюмінію у страву. Саме тому фахівці радять робити підкладку з пергаменту між фольгою та продуктом.

Раніше ми писали про те, які продукти не варто готувати на чавунній пательні. Більше про це читайте у новині.