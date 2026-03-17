Які страви в жодному разі не можна запивати водою і чому: експерти дали вичерпну відповідь

Звичка запивати їжу водою здається абсолютно безпечною, але насправді вона може впливати на процес травлення значно сильніше, ніж здається. Особливо це стосується певних продуктів, які в поєднанні з водою можуть викликати дискомфорт, здуття або навіть уповільнене засвоєння поживних речовин. Експерти з харчування пояснюють: річ не в самій воді, а в тому, як і коли її вживати разом із їжею.

Чому не завжди варто запивати їжу водою

Під час вживання їжі в шлунку активно виробляється шлунковий сік, який відповідає за травлення. Коли людина запиває їжу великою кількістю води, концентрація ферментів може тимчасово знижуватися.

Це не критично для здорової людини, але за регулярного повторення може призводити до відчуття важкості, здуття, уповільненого травлення. Саме тому важливо враховувати, які страви ви запиваєте.

Які страви краще не запивати водою

Жирна їжа. Страви з високим вмістом жиру — смажене м’ясо, фастфуд — і так важко перетравлюються. Вода може охолоджувати жири, роблячи їх щільнішими, що ускладнює роботу шлунку.

Борошняні вироби. Хліб, булочки, макарони в поєднанні з водою можуть набухати просто у шлунку. Це часто викликає відчуття переповнення і дискомфорт.

Фрукти перетравлюються швидше, ніж інша їжа. Якщо запити їх водою після ситного обіду, може початися процес бродіння, що викликає здуття.

Холодні десерти. Морозиво або дуже холодні солодощі в поєднанні з водою можуть створювати різкий температурний контраст, що негативно впливає на травлення.

Експерти радять дотримуватися простого правила: пити воду за 30 хвилин до їжі або через 40 хвилин після. Якщо ж є потреба запити їжу, краще зробити кілька невеликих ковтків, а не пити багато одразу.