Які стрижки в жодному разі не можна робити на тонке волосся, щоб потім не шкодувати
Ці прості поради професійних перукарів допоможуть уникнути прикрих помилок та зберегти об’єм і здоровий вигляд вашої зачіски.
Тонке волосся — справжній виклик навіть для досвідченого майстра. Якщо вибрати неправильну стрижку, воно швидко втрачає об’єм, плутається, ламається і має неохайний вигляд. Часто саме бажання додати густоти закінчується протилежним ефектом — волосся здається ще рідшим. Щоб цього не сталося, варто знати, які зачіски краще ніколи не робити, якщо ваше волосся тонке чи ослаблене.
Довгі рівні пасма без шарів
Пряма, однакова по довжині стрижка здається елегантною, але для тонкого волосся це пастка. Без шарів воно втрачає об’єм, прилягає до голови, а кінчики мають кволий вигляд. До того ж волосини під власною вагою починають швидше ламатися. Якщо ви любите довжину, виберіть м’яке багатошарове градуювання — воно створить ефект густоти.
Каре до плечей
Популярне подовжене каре має ефектний і привабливий вигляд на густому волоссі, але на тонкому — ні. Стрижка тягне волосся вниз, забираючи природний об’єм біля коренів. Якщо хочете каре, вибирайте коротшу версію — до підборіддя чи навіть трохи вище. Така стрижка підкреслюватиме риси обличчя і зробить шевелюру пишнішою.
Надто філіровані стрижки
Філірування — це прорідження волосся для легкості, але на тонких пасмах воно не діє. Після нього волосся здається ще рідшим і слабшим, а кінці — посіченими. Замість цього варто вибрати точну геометрію або легку текстуру без надмірного прорідження.
Глибокий каскад
Каскад додає руху, але лише тоді, коли волосся густе. На тонкому він створює ефект «пір’їнок» і не тримає форму. Волосся швидко осідає, і замість об’єму — розпатлана зачіска. Якщо подобається ідея каскаду, оберіть м’який, поверхневий варіант, де різниця між рівнями буде мінімальною.
Як зробити тонке волосся візуально густішим: поради стилістів
Вибирайте стрижки до плечей або коротші — вони надають легкості.
Уникайте надлишку стайлінгу: гелі та важкі масла «з’їдають» об’єм.
Сушіть волосся вниз головою або використовуйте дифузор.
Зверніть увагу на текстурування кінчиків замість глибокого прорідження.
Регулярно підстригайтеся — посічені кінці створюють ефект рідкого волосся.