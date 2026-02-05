Які стрижки з ефектом ліфтингу для жінок за 60: підтягують обличчя та маскують зморшки

Які стрижки для жінок за 60 / © Mixnews

Реклама

Після 60 років багато жінок прагнуть знайти стрижку, яка не лише увиразнить красу, а й допоможе скоригувати риси обличчя. Волосся з віком змінюється: стає тоншим, втрачає об’єм і чутливіше реагує на укладання. Саме тому правильна форма та вдало підібрані переходи здатні створити ефект натурального ліфтингу — підняти контури, замаскувати зморшки й надати обличчю свіжішого вигляду.

Подовжений боб із легкими шарами

Які найкращі омолоджувальні стрижки для жінок / © Фото з відкритих джерел

Подовжений боб залишається однією з найвдаліших стрижок для зрілих жінок. Його ключова особливість — м’яке обрамлення обличчя шаруватими пасмами, які створюють ефект підняття в зоні вилиць і щелепи. Завдяки легкому градуюванню волосся отримує об’єм біля коренів, а рухливість пасом робить образ динамічним і сучасним.

Ця стрижка чудово підходить для тих, у кого з’явилися дрібні зморшки в нижній частині обличчя. Вона буквально витягує овал, відволікаючи увагу від вікових змін. У догляді подовжений боб простий — достатньо легкого укладання феном із круглою щіткою, щоб підкреслити структуру локонів та надати їм правильної форми.

Реклама

Каскад з об’ємною верхівкою

Які найкращі омолоджувальні стрижки для жінок / © Фото з відкритих джерел

Каскадна стрижка з акцентом на маківці часто стає справжнім порятунком для тонкого волосся. Її головний плюс — можливість створити природний ліфтинг завдяки підвищеному об’єму у верхній частині голови. Саме цей прийом візуально піднімає обличчя і коригує овал.

Плавні переходи між пасмами пом’якшують риси, приховують зморшки біля вилиць і створюють молодший, більш відкритий зовнішній вигляд. Каскад добре поєднується з легким чубчиком, який пом’якшує лобову зону та гармонізує пропорції. Для укладання достатньо мусу і сушіння вниз головою, щоб об’єм тримався протягом дня.

Шегі з повітряним чубчиком

Які найкращі омолоджувальні стрижки для жінок / © Фото з відкритих джерел

Сучасна версія стрижки шегі передбачає легкі, повітряні шари, які створюють ефект природної недбалості та візуально зменшують вік. Особливо добре ця стрижка працює для тих, хто хоче відволікти увагу від глибших зморшок чи втрати пружності шкіри.

Повітряний чубчик робить образ молодшим, відкриває погляд і водночас пом’якшує верхню частину обличчя. Завдяки текстурі шегі розмиває лінію підборіддя і додає руху навіть дуже тонкому волоссю. Стилісти кажуть, що ця стрижка має приголомшливий вигляд навіть без ідеального укладання, що робить її ідеальною для жінок, які не хочуть витрачати на це багато часу.