Які сукні не можна носити жінкам за 50: такі моделі мають безглуздий вигляд і додають віку

Які сукні не можна носити жінкам 50+ / © Freepik

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Стилісти рекомендують усім без винятку жінкам за 50 позбутися назавжди цих суконь. Адже вони не лише роблять загальний образ смішним, а й увиразнюють всі недоліки фігури.

Сукня в горизонтальну смужку

Які сукні не можна носити жінкам 50+ / © Instagram

Така модель робитиме фігуру ширшою і додаватиме зайвої ваги, навіть якщо її немає. До того ж, горизонтальні смужки вкорочують ноги, що негативно позначиться на фігурі. Тож одяг із цим малюнком не можна носити низеньким жінкам. І, навпаки, вертикальні смужки видовжуватимуть фігуру, підкреслюючи красу ніг, тому всім любителькам смугастих принтів краще вибирати такі моделі.

Короткі сукні

Які сукні не можна носити жінкам 50+ / © Фото з відкритих джерел

Зрілим пані не можна носити таких суконь, бо вони відкривають коліна, а ця частина тіла видає вік. Якщо хочеться підкреслити свою звабливість, стилісти рекомендують вибирати приталені сукні трохи нижче колін. Такі моделі робитимуть загальний аутфіт розкішним і приголомшливим.

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Сукні з «хижими» принтами

Які сукні не можна носити жінкам 50+ / © www.freepik.com/free-photo

Чомусь жінки елегантного віку дуже полюбляють анімалістичні принти. Так, вони періодично повертаються в моду, та пані за 50 варто бути дуже обережними з таким підступним одягом. Адже він підходить лише жінкам 30+. Якщо хочеться додати леопардового малюнку в загальний аутфіт, модні експерти рекомендують скористатися аксесуарами — сумочками, хустинками, окулярами чи браслетами.

Мішкуваті сукні

Які сукні не можна носити жінкам 50+ / © www.freepik.com/free-photo

Ще одна улюблена річ практично всіх пані зрілого віку. Стилісти не забороняють носити вільні сукні, однак вони мають бути прямого крою і з якісного матеріалу. Така сукня добре триматиме форму, а не стане ганчіркою після першого прання.