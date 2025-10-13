Які сидерати не можна сіяти на городі: ці рослини шкодять ґрунту й овочевим культурам

Які сидерати не можна сіяти на городі

Реклама

Сидерати вважаються справжнім «зеленим добривом», вони покращують структуру ґрунту, збагачують його азотом і запобігають росту бур’янів. Але не всі рослини, які називають сидератами, підходять для кожної ділянки. Деякі культури замість користі можуть завдати шкоди — виснажити землю, передати хвороби або навіть пригальмувати зростання овочів. Щоб уникнути таких проблем, важливо знати, які сидерати сіяти не можна.

Гірчиця біла

Гірчиця — популярний сидерат, але має одну особливість: вона належить до родини капустяних. Якщо після неї висадити капусту, броколі, редис чи ріпу — ви ризикуєте отримати розповсюдження шкідників і хвороб, таких як кіла капусти чи хрестоцвітна блішка. Порада: сійте гірчицю лише перед томатами, картоплею або огірками — для них вона буде корисною.

Люцерна

Люцерна має потужну кореневу систему, що проникає глибоко в землю. З одного боку, вона покращує структуру ґрунту, але з іншого — висмоктує з нього поживні речовини, особливо якщо росте кілька сезонів поспіль. Порада: використовуйте люцерну лише як короткочасний сидерат, не залишайте її на ділянці надовго.

Реклама

Жито

Жито чудово пригнічує бур’яни, але після його скошування в ґрунті залишаються речовини-інгібітори, які гальмують проростання інших культур. Якщо одразу після жита висадити моркву, салат чи буряк — сходи можуть бути млявими або зовсім не з’явитися. Після жита варто робити перерву щонайменше 3-4 тижні, перш ніж сіяти овочі.

Горошок

Вика добре насичує ґрунт азотом, але на перезволожених ділянках може стати проблемою. Вона сприяє розмноженню грибкових спор і кореневої гнилі, які потім заражають інші культури. Порада: у вологих місцях краще обрати овес або жито, вони висушують ґрунт і зміцнюють його структуру.

Конюшина

Конюшина здається безпечною, проте її коріння і мікрофлора часто вступають у конкуренцію з овочевими культурами, особливо з томатами та перцем. Вона може гальмувати ріст розсади та зменшувати врожайність. Порада: висівайте конюшину лише під плодовими деревами або як кормову культуру, а не на грядках із городиною.