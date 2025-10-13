ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
2 хв

Які сидерати не можна сіяти на городі: ці рослини шкодять ґрунту й овочевим культурам

Ці рослини можуть виснажити ґрунт, пригнічувати зростання городини та навіть сприяти поширенню хвороб.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які сидерати не можна сіяти на городі

Які сидерати не можна сіяти на городі

Сидерати вважаються справжнім «зеленим добривом», вони покращують структуру ґрунту, збагачують його азотом і запобігають росту бур’янів. Але не всі рослини, які називають сидератами, підходять для кожної ділянки. Деякі культури замість користі можуть завдати шкоди — виснажити землю, передати хвороби або навіть пригальмувати зростання овочів. Щоб уникнути таких проблем, важливо знати, які сидерати сіяти не можна.

Гірчиця біла

Гірчиця — популярний сидерат, але має одну особливість: вона належить до родини капустяних. Якщо після неї висадити капусту, броколі, редис чи ріпу — ви ризикуєте отримати розповсюдження шкідників і хвороб, таких як кіла капусти чи хрестоцвітна блішка. Порада: сійте гірчицю лише перед томатами, картоплею або огірками — для них вона буде корисною.

Люцерна

Люцерна має потужну кореневу систему, що проникає глибоко в землю. З одного боку, вона покращує структуру ґрунту, але з іншого — висмоктує з нього поживні речовини, особливо якщо росте кілька сезонів поспіль. Порада: використовуйте люцерну лише як короткочасний сидерат, не залишайте її на ділянці надовго.

Жито

Жито чудово пригнічує бур’яни, але після його скошування в ґрунті залишаються речовини-інгібітори, які гальмують проростання інших культур. Якщо одразу після жита висадити моркву, салат чи буряк — сходи можуть бути млявими або зовсім не з’явитися. Після жита варто робити перерву щонайменше 3-4 тижні, перш ніж сіяти овочі.

Горошок

Вика добре насичує ґрунт азотом, але на перезволожених ділянках може стати проблемою. Вона сприяє розмноженню грибкових спор і кореневої гнилі, які потім заражають інші культури. Порада: у вологих місцях краще обрати овес або жито, вони висушують ґрунт і зміцнюють його структуру.

Конюшина

Конюшина здається безпечною, проте її коріння і мікрофлора часто вступають у конкуренцію з овочевими культурами, особливо з томатами та перцем. Вона може гальмувати ріст розсади та зменшувати врожайність. Порада: висівайте конюшину лише під плодовими деревами або як кормову культуру, а не на грядках із городиною.

Дата публікації
Кількість переглядів
230
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie