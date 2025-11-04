- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 74
- Час на прочитання
- 2 хв
Які троянди найбільше бояться морозу: що зробити, щоб вони добре перезимували
Не всі троянди витримують холодні зими: як правильно підготувати кущі до зимівлі, щоб навесні вони знову розквітли.
Троянди ростуть на кожній українській клумбі. Однак навіть найрозкішніші сорти можуть загинути, якщо їх неправильно підготувати до зими. Мороз і волога — головні вороги цих примхливих красунь. Досвідчені флористи давно знають, що не всі троянди однаково витривалі, і деякі з них потребують особливої уваги восени. Якщо вчасно провести підготовку, кущі чудово перенесуть холод, а навесні порадують новими бутонами.
Які троянди найбільше бояться морозів
Чайно-гібридні троянди. Найпопулярніші серед квітникарів, але найпримхливіші. Їхні стебла та бруньки часто підмерзають навіть за -10 °C. Без укриття ці сорти рідко перезимовують.
Поліантові та флорибундові троянди. Вони менш вибагливі, ніж чайно-гібридні, але теж не люблять різких перепадів температури й тривалих відлиг.
Плетисті троянди. Їхні довгі пагони особливо вразливі до морозів і льодяних опадів. Якщо не пригнути їх до землі — можуть обмерзнути.
Мініатюрні троянди. Через невелику кореневу систему ці кущики швидко промерзають, особливо вітряною зимою без снігу.
Як допомогти трояндам добре перезимувати
Щоб кущі не постраждали від морозів, варто дотриматися кількох простих, але важливих правил.
Проведіть обрізання. Видаліть усі сухі, хворі або надто довгі пагони. Залиште лише міцні гілки, які легко пригнути до землі.
Підгортання. Після перших легких морозів насипте біля основи куща суху землю чи торф шаром до 30 сантиметрів. Це захистить коріння від промерзання.
Укриття троянд. Для низьких кущів — використовуйте лапник або сухе листя під нетканим матеріалом. Для плетистих — обережно пригніть пагони до землі, покладіть на суху основу — дошки та гілки, і накрийте спанбондом або плівкою, залишивши вентиляційні отвори.
Не кваптесь відкривати навесні. Найчастіша помилка — зняти укриття занадто рано. Почекайте, поки встановиться стабільна температура понад +5 °C, і робіть це поступово.