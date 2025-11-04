Які троянди найбільше бояться морозу: що зробити, щоб вони добре перезимували

Які троянди найбільше бояться морозу / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Троянди ростуть на кожній українській клумбі. Однак навіть найрозкішніші сорти можуть загинути, якщо їх неправильно підготувати до зими. Мороз і волога — головні вороги цих примхливих красунь. Досвідчені флористи давно знають, що не всі троянди однаково витривалі, і деякі з них потребують особливої уваги восени. Якщо вчасно провести підготовку, кущі чудово перенесуть холод, а навесні порадують новими бутонами.

Які троянди найбільше бояться морозів

Чайно-гібридні троянди. Найпопулярніші серед квітникарів, але найпримхливіші. Їхні стебла та бруньки часто підмерзають навіть за -10 °C. Без укриття ці сорти рідко перезимовують. Поліантові та флорибундові троянди. Вони менш вибагливі, ніж чайно-гібридні, але теж не люблять різких перепадів температури й тривалих відлиг. Плетисті троянди. Їхні довгі пагони особливо вразливі до морозів і льодяних опадів. Якщо не пригнути їх до землі — можуть обмерзнути. Мініатюрні троянди. Через невелику кореневу систему ці кущики швидко промерзають, особливо вітряною зимою без снігу.

Як допомогти трояндам добре перезимувати

Щоб кущі не постраждали від морозів, варто дотриматися кількох простих, але важливих правил.