Які три кущі треба обрізати в листопаді, щоб наступного року був щедрий урожай великих ягід

Коли краще проводити обрізку кущів в листопаді

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Листопад — вдалий час, щоб підготувати ягідні кущі до нового сезону. Після опадання листя добре видно старі, сухі та пошкоджені гілки, які загущують рослини й заважають молодим пагонам розвиватися. Насамперед уваги потребують смородина, аґрус і малина. Правильне обрізування допоможе омолодити кущі, поліпшити освітлення всередині крони та створити умови для майбутнього врожаю.

Смородина: видаліть старі гілки, які вже мало плодоносять

Чорна смородина найкраще плодоносить на молодих пагонах, тому регулярне видалення старих гілок особливо важливе. У листопаді, коли листя вже опало, огляньте кущ і знайдіть темні, товсті, малопродуктивні гілки, а також сухі та пошкоджені пагони.

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Насамперед вирізайте гілки віком приблизно 4–5 років і старші, особливо якщо на них мало молодих приростів. Зріз робіть біля самої основи, не залишаючи довгих пеньків. Також приберіть тонкі пагони, які ростуть усередину куща, перехрещуються або лежать на землі.

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Після обрізування в центрі смородини має залишитися достатньо сильних молодих гілок різного віку. Не видаляйте всі старі пагони одночасно: кущ повинен зберегти збалансовану крону.

Аґрус: прорідіть середину куща

Аґрус схильний до загущення, через що внутрішні гілки отримують менше світла, а ягоди можуть ставати дрібнішими. Після опадання листя добре видно, які пагони заважають нормальному розвитку рослини.

Видаліть сухі, поламані, хворі та дуже слабкі гілки. Особливу увагу приділіть тим, що ростуть усередину крони, переплітаються або торкаються землі. Старі гілки, які майже не дають приросту, також можна поступово вирізати біля основи.

Водночас не варто надмірно проріджувати аґрус: його врожай формується на багаторічних гілках і коротких плодових утвореннях. Залишайте сильні молоді та добре розташовані пагони, щоб кущ мав достатньо плодоносної деревини наступного року.

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Малина: обрізання залежить від сорту

З малиною важливо не помилитися, адже літні та ремонтантні сорти плодоносять на пагонах різного віку.

Літню малину обрізають, видаляючи дворічні пагони, які вже відплодоносили. Вони зазвичай сухіші, темніші та мають сліди старих плодових гілочок. Їх зрізають біля землі, а сильні однорічні пагони залишають — саме на них наступного літа з’являться ягоди. Якщо молодих пагонів надто багато, зайві й слабкі також проріджують.

Ремонтантну малину, яка дає врожай на пагонах поточного року, можна обрізати повністю після завершення плодоношення. У такому разі всі стебла зрізають майже на рівні ґрунту. Наступного сезону виростуть нові пагони, які знову дадуть урожай. Якщо ж ремонтантну малину вирощують для отримання двох хвиль ягід, частину сильних пагонів залишають — схема обрізання буде іншою.

Коли краще проводити обрізання в листопаді

Найзручніше працювати після опадання листя, у сухий день, коли немає сильного морозу. Для обрізання використовуйте гострий секатор, щоб зрізи були рівними й не розривали кору. Перед роботою з різними кущами інструмент бажано очищати, особливо якщо видаляли хворі гілки.

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