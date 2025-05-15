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Які три найголовніші правила догляду за помідорами: урожай нікуди буде подіти
Томати ростуть на городі кожного українця, бо ці овочі є незамінним продуктом. Адже з них готують купу смачних страв і напоїв, а також консервації на зиму.
Кожен господар знає, що урожай помідорів залежить від правильного та регулярного догляду. Ця культура досить вибаглива, тому потребує постійної турботи. У досвідчених городників є свої секрети вирощування великих і смачних помідорів, якими вони радо поділилися. Розповідаємо, посилаючись на ресурс pmg.ua, які три найголовніші правила догляду за томатами, що гарантують багатий урожай і захист від хвороб та шкідників.
Як доглядати за помідорами, щоб отримати максимальний урожай
Правило №1. Зміцнення коренів культури. Від кореневої системи залежить, як ростиме й родитиме овочева культура. Щоб зміцнити корені помідорів, їх треба підгорнути. Перше підгортання робиться тоді, коли на стеблі біля самого ґрунту з’являється відростки нових коренів. Вдруге помідори треба підгортати, коли стебло набуде синюватого відтінку. Після другого обгортання грядку з помідорами варто замульчувати. Матеріал для мульчі можна брати будь-який — бур’ян, опале листя, торф чи хвою.
Правило №2. Пасинкування. Щоб помідори гарно розросталися, треба прибрати зайву зелень, видаливши всі пасинки, які ростуть між стеблом та листком. Упродовж усього сезону необхідно зривати листя, яке торкатиметься землі. Так рослина не хворітиме й гарно родитиме.
Правило №3. Підживлення. Під час цвітіння помідори необхідно обробити деревним попелом, попередньо поливши ґрунт. Коли томати плодоноситимуть, їх також варто обробляти попелом, процедуру треба проводити раз на два тижні до кінця сезону. Можна скористатися підживленням із дріжджів. Для цього у трилітровій банці з теплою водою необхідно розчинити сто грамів живих дріжджів і додати сто грамів цукру. Суміш має забродити, а потім її треба розводити водою: на 10 літрів води склянка концентрату. Поливати помідори слід під корінь: на один кущ літрову банку підживлення.