Які три найголовніші правила догляду за помідорами: урожай нікуди буде подіти

Кожен господар знає, що урожай помідорів залежить від правильного та регулярного догляду. Ця культура досить вибаглива, тому потребує постійної турботи. У досвідчених городників є свої секрети вирощування великих і смачних помідорів, якими вони радо поділилися. Розповідаємо, посилаючись на ресурс pmg.ua, які три найголовніші правила догляду за томатами, що гарантують багатий урожай і захист від хвороб та шкідників.

Правило №1. Зміцнення коренів культури. Від кореневої системи залежить, як ростиме й родитиме овочева культура. Щоб зміцнити корені помідорів, їх треба підгорнути. Перше підгортання робиться тоді, коли на стеблі біля самого ґрунту з’являється відростки нових коренів. Вдруге помідори треба підгортати, коли стебло набуде синюватого відтінку. Після другого обгортання грядку з помідорами варто замульчувати. Матеріал для мульчі можна брати будь-який — бур’ян, опале листя, торф чи хвою.

Правило №2. Пасинкування. Щоб помідори гарно розросталися, треба прибрати зайву зелень, видаливши всі пасинки, які ростуть між стеблом та листком. Упродовж усього сезону необхідно зривати листя, яке торкатиметься землі. Так рослина не хворітиме й гарно родитиме.