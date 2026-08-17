Які три речі вказують на те, що людині не можна довіряти: пояснення експертів з комунікації

Як зрозуміти людину: психологія довіри / © Фото з відкритих джерел

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Довіра рідко зникає через одну невдалу фразу чи випадковий вчинок. Зазвичай насторожитися змушує сукупність поведінкових сигналів, які повторюються у різних ситуаціях. Психологи радять не робити висновків лише за зовнішністю, манерою спілкування чи одним конфліктом. Набагато важливіше спостерігати за тим, чи збігаються слова людини з її діями. Є щонайменше три ознаки, які можуть свідчити, що з людиною варто бути обережнішою.

Слова постійно розходяться з вчинками

Одна з найпомітніших ознак — людина багато обіцяє, але регулярно не виконує сказаного. Йдеться не про поодинокий випадок: кожен може щось забути, не розрахувати час або змінити плани через непередбачені обставини.

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Насторожитися варто тоді, коли невиконані обіцянки стають звичайною моделлю поведінки. Людина запевняє, що зробить певну справу, домовляється про конкретні умови, а потім поводиться так, ніби нічого не сталося. Якщо ви звертаєте на це увагу, вона може вигадувати виправдання або перекладати відповідальність на інших.

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У таких ситуаціях краще оцінювати не переконливість пояснень, а реальні дії. Саме послідовність поведінки багато говорить про надійність людини.

Вона легко розкриває чужі секрети

Ще один важливий сигнал — схильність розповідати чужі особисті історії без дозволу. Якщо співрозмовник із задоволенням переказує вам подробиці приватного життя друзів, колег чи родичів, не варто автоматично вважати, що ваші секрети він збереже краще.

Особливо показовою є ситуація, коли людина виправдовує таку поведінку словами на кшталт «я просто розповідаю правду» або «це ж не секрет». Межі приватності у різних людей можуть відрізнятися, але свідоме поширення інформації, яку інша людина довіряла зберігати, може бути серйозним приводом для обережності.

Тому особистими подробицями краще ділитися поступово, коли вже є достатньо досвіду спілкування та розуміння того, як людина поводиться з чужою інформацією.

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Не визнає власних помилок і завжди звинувачує інших

Третя ознака — постійне перекладання відповідальності. У конфліктах така людина майже ніколи не допускає думки, що могла помилитися. У всіх проблемах винні колеги, друзі, партнер, обставини або «неправильна» поведінка співрозмовника.

Звичайно, кожен може захищатися під час конфлікту, а іноді відповідальність справді лежить на іншій стороні. Але якщо людина систематично не визнає жодної власної помилки, це може ускладнювати здорові стосунки.

Надійна людина не обов’язково ніколи не помиляється. Навпаки, важливо, чи здатна вона сказати: «Я був неправий», вибачитися та змінити свою поведінку.

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