Які три слова потрібно повторювати у складних ситуаціях, під час сварок та конфліктів

Які три слова потрібно повторювати під час конфліктів

Реклама

Щоденні неприємності, які можуть виникати у вигляді сварок у транспорті, несправедливих зауважень на роботі чи конфліктів у сім’ї, часто завдають сильного стресу та виснажують людину емоційно.

Але існує проста, але ефективна психологічна техніка, що полягає у повторенні трьох простих слів у стресових та конфліктних ситуаціях. Цей метод допомагає створити надійний психологічний захист від потоку негативу та зберегти душевну рівновагу і внутрішній спокій.

Суть техніки та її мета

Ця ефективна психологічна техніка полягає у повторенні подумки фрази «Мене це не стосується» у ті моменти, коли людина відчуває потік чужої агресії чи негативу.

Реклама

Важливо розуміти, що мета цієї фрази — не втекти від проблем і не спробувати вплинути на опонента чи змінити його поведінку. Навпаки, техніка допомагає перебудувати власне сприйняття ситуації, створюючи невидимий, але ефективний внутрішній бар’єр від зовнішньої агресії.

Це дозволяє перестати бути прямою мішенню для негативу і перейти в позицію спостерігача, що зберігає внутрішню спокійність.

Чому цей спосіб ефективний

Ефективність цього методу має наукове підґрунтя, пов’язане з роботою мозку. під час стресу або конфлікту в мозку активується мігдалеподібне тіло, яке відповідає за примітивну реакцію «бий або біжи». Ця активація призводить до збільшення рівня стресового гормону кортизолу в організмі, частішає серцебиття та підвищується м’язове напруження.

Повторення ж фрази «мене це не стосується» навпаки, активує префронтальну кору головного мозку. Ця частина мозку відповідає за логіку, контроль емоцій та раціональне мислення. Її активація допомагає приборкати паніку, знизити вплив кортизолу та повернути контроль над власними емоціями і реакціями.

Реклама

Як застосовувати цей метод практично

Практичне застосування цієї психологічної техніки вимагає певного тренування та попередньої підготовки свідомості.

Спочатку, у стані повного спокою, рекомендується кілька разів проговорити фразу «Мене це не стосується» вголос або подумки. Цей крок необхідний для її закріплення у свідомості як своєрідної захисної програми.

Коли ж виникає конфлікт і починає відчуватися емоційна напруга, необхідно знайти той критичний момент, і негайно подумки чітко промовити цю фразу. Після цього важливо зробити глибокий видих, свідомо розслабляючи тіло, та прийняти відкриту й упевнену поставу. Цей фізичний якір підкреслює вашу внутрішню безпеку, що, своєю чергою, допомагає зменшити вразливість до чужого негативу.

Хоча цей метод безпосередньо не змінює поведінку агресора, він має вирішальне значення, оскільки допомагає захистити власну психіку, значно зменшуючи емоційний вплив конфлікту. Завдяки регулярній практиці ця техніка дозволяє з часом виробити автоматичну, спокійну реакцію на будь-які провокації. Як показує досвід, зазвичай 3 — 4 тижні регулярного використання цієї практики достатньо, щоб помітити відчутне полегшення у ставленні до конфліктних ситуацій.

Реклама

Фінальним і дуже помітним результатом є те, що спокійність, впевненість у голосі та загальна поведінка людини помітно відштовхують агресивних людей, які просто залишають без уваги таку особу, оскільки не отримують очікуваної емоційної реакції.

Повторення цих простих слів створює потужний внутрішній захист, який ніби відбиває та поглинає негативні емоції оточуючих, допомагаючи зберегти власну енергію, ясний розум і гарний настрій. Як наслідок, люди, схильні до агресії, згодом починають обходити таку спокійну особу стороною.

Інші короткі фрази для емоційного самозахисту

Для емоційного самозахисту окрім фрази «Мене це не стосується"﻿ використовують і інші короткі вислови, які допомагають відокремити себе від негативу та зберегти психологічний спокій. Ось кілька таких варіантів:

«Я вибираю спокій"﻿ — нагадує про власний контроль над емоціями.

«Це не моя проблема"﻿ — відокремлює особисто від чужих конфліктів і хвилювань.

«Я маю право на спокій"﻿ — укріплює внутрішню впевненість і право не засмучуватись через інших.

«Залишаю це позаду"﻿ — допомагає переключитись і усвідомлено відпустити негатив.

«Не дам себе втягнути"﻿ — створює межу, що захищає від втягування у суперечки.

«Я у безпеці"﻿ — заспокоює, відновлює відчуття захищеності.

«Ми різні, і це нормально"﻿ — знімає емоційну напругу, нагадує про прийняття різних думок.

Регулярне проговорення таких фраз у думках або вголос допомагає формувати позитивні ментальні звички, підтримує внутрішній баланс і знижує вплив стресових ситуацій. Ці психологічні прийоми рекомендовані фахівцями для роботи з емоційною саморегуляцією та самозахистом.