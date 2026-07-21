Який щасливий номер квартири / © www.freepik.com/free-photo

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Багато людей звертають увагу на адресу свого житла не лише з практичної точки зору, а й через її символічне значення. Експерти з нумерології вважають, що цифри номера квартири чи будинку можуть впливати на атмосферу оселі, стосунки між мешканцями, фінансове благополуччя та загальне відчуття комфорту. Хоча такі уявлення не мають наукового підтвердження, вони залишаються популярними серед прихильників езотерики та символіки чисел.

Як правильно визначити число свого житла

Якщо номер квартири або будинку складається з кількох цифр, їх рекомендують скласти між собою, доки не вийде однозначне число. Наприклад:

квартира №35: 3 + 5 = 8;

будинок №127: 1 + 2 + 7 = 10; 1 + 0 = 1;

квартира №246: 2 + 4 + 6 = 12; 1 + 2 = 3.

Саме отримане число, на думку нумерологів, має основне символічне значення.

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Число 1 — для нових починань і кар’єрного зростання

Одиницю часто називають символом лідерства, сили волі та незалежності. Таке житло добре підходить людям, які прагнуть професійного розвитку, відкривають власну справу або хочуть розпочати новий етап у житті.

Нумерологи вважають, що енергія одиниці допомагає сміливо приймати рішення та не боятися змін.

Число 3 — для творчості та позитивної атмосфери

Трійка символізує натхнення, легкість у спілкуванні та гарний настрій. Вважається, що в такому будинку панує тепла атмосфера, а його мешканці легше знаходять спільну мову одне з одним.

Це число рекомендують людям творчих професій, сім’ям із дітьми та всім, хто любить приймати гостей.

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Число 6 — символ сімейного затишку

Шістка в нумерології пов’язана з любов’ю, гармонією та домашнім комфортом. Таке житло часто називають ідеальним для сімейного життя.

За повір’ями, саме ця цифра допомагає створити затишну атмосферу, зміцнює родинні стосунки та сприяє взаєморозумінню між близькими людьми.

Число 8 — найпотужніший символ достатку

Саме вісімку більшість нумерологів називають числом фінансового успіху. Вважається, що вона символізує матеріальний добробут, розвиток бізнесу, стабільність і вміння правильно розпоряджатися грошима.

Таке житло часто рекомендують підприємцям, керівникам, інвесторам та людям, які прагнуть фінансового зростання.

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Однак нумерологи наголошують: сама по собі цифра не приносить багатства. Вона лише символізує можливості, які потрібно реалізовувати власною працею.

Число 9 — мудрість і внутрішня гармонія

Дев’ятка символізує духовний розвиток, милосердя, життєвий досвід і бажання допомагати іншим.

Таке житло підходить людям, які цінують спокій, саморозвиток, навчання та внутрішню рівновагу.

Які числа вважають менш сприятливими

Число 4. У деяких нумерологічних традиціях обережно ставляться до числа 4, пов’язуючи його з великою кількістю праці та необхідністю постійно долати труднощі.

Число 5 символізує зміни, активність і непередбачуваність, тому життя в такому будинку може бути дуже динамічним.

Число 7 вважають символом усамітнення, роздумів і духовного пошуку. Воно більше підходить людям, які люблять тишу та особистий простір.

Водночас різні школи нумерології можуть по-різному трактувати значення цих чисел.

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