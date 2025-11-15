- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 8
- Час на прочитання
- 1 хв
Які українські прізвища складаються лише з однієї букви
Найкоротші українські прізвища: вони складаються лише з однієї літери
Важко повірити, але в українському мовному просторі існують надзвичайно короткі й унікальні родові імена, які складаються всього лише з однієї літери. Ці прізвища є справжнім феноменом, хоча носіїв таких імен в Україні налічується зовсім небагато.
Згідно з даними генеалогічного товариства «Рідні», ці незвичайні прізвища мають глибоке коріння в історії, згадуючись серед старшини Гетьманщини, православного духовенства, київського міщанства та осіб, які зазнали репресій.
Які прізвища складаються з однієї букви
Прізвища, що складаються лише з однієї літери, та кількість їхніх носіїв в Україні на сьогодні:
Прізвище Є
За даниит порталу Рідні це прізвище носять лише 3 українців, які мешкають виключно на території Дніпропетровської області. Що цікаво, за відкритими джерелами, прізвище Є має китайське походження. Серед відомих світових носіїв — шахісти Є Жунгуан і Є Цзянчуань, а також олімпійська чемпіонка з плавання Є Шівень.
Прізвище У
Це родове ім’я також мають лише троє носіїв. Їхнє місце проживання зафіксовано у Києві та Сімферополі.
Прізвище О
Це прізвище має мінімальну кількість носіїв — лише двоє, які мешкають у Донецькій та Запорізькій областях.
Прізвище Я
Прізвище Я також мають лише двоє людей, зареєстрованих в Одесі та Сімферополі.
Прізвище Ю
Це прізвище є найпоширенішим серед однолітерних. Його власниками є 9 українців, які проживають у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Херсонській областях.