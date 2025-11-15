ТСН у соціальних мережах

Які українські прізвища складаються лише з однієї букви

Найкоротші українські прізвища: вони складаються лише з однієї літери

Важко повірити, але в українському мовному просторі існують надзвичайно короткі й унікальні родові імена, які складаються всього лише з однієї літери. Ці прізвища є справжнім феноменом, хоча носіїв таких імен в Україні налічується зовсім небагато.

Згідно з даними генеалогічного товариства «Рідні», ці незвичайні прізвища мають глибоке коріння в історії, згадуючись серед старшини Гетьманщини, православного духовенства, київського міщанства та осіб, які зазнали репресій.

Які прізвища складаються з однієї букви

Прізвища, що складаються лише з однієї літери, та кількість їхніх носіїв в Україні на сьогодні:

Прізвище Є

За даниит порталу Рідні це прізвище носять лише 3 українців, які мешкають виключно на території Дніпропетровської області. Що цікаво, за відкритими джерелами, прізвище Є має китайське походження. Серед відомих світових носіїв — шахісти Є Жунгуан і Є Цзянчуань, а також олімпійська чемпіонка з плавання Є Шівень.

Прізвище У

Це родове ім’я також мають лише троє носіїв. Їхнє місце проживання зафіксовано у Києві та Сімферополі.

Прізвище О

Це прізвище має мінімальну кількість носіїв — лише двоє, які мешкають у Донецькій та Запорізькій областях.

Прізвище Я

Прізвище Я також мають лише двоє людей, зареєстрованих в Одесі та Сімферополі.

Прізвище Ю

Це прізвище є найпоширенішим серед однолітерних. Його власниками є 9 українців, які проживають у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

