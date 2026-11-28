Використання побутової хімії під час прибирання / © Pexels

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В Інтернеті поширюється твердження, що змішування побутової хімії може призвести до утворення іприту — токсичної речовини, відомої як гірчичний газ. Однак експерти спростовують цей міф і попереджають: поєднання саме відбілювача з аміаком або кислотами може спричинити виділення небезпечних газів.

Про це йдеться в матеріалі Live Science.

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Чи можна утворити токсичний газ, змішуючи побутову хімію

За даними видання Live Science, поширене твердження про те, що змішування побутових засобів для чищення може призвести до утворення іприту, не відповідає дійсності. Іприт — синтетична хімічна сполука, яку використовували як хімічну зброю під час Першої світової війни.

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«Отримати іприт, просто змішавши ці продукти, неможливо. Іприт містить сірку, і хоча деякі засоби для чищення мають її у своєму складі, за кімнатної температури та звичайного тиску іприт зазвичай не утворюється», — пояснив виданню лікар невідкладної допомоги медичного центру Вейл Корнелл Майк Чарі.

Проте, як зазначає Live Science, змішувати побутову хімію все одно небезпечно. Деякі поєднання засобів можуть спричинити виділення токсичних газів, які становлять серйозну загрозу для здоров’я.

Які засоби побутової хімії не можна змішувати

Одне з найнебезпечніших поєднань — хлорний відбілювач і засоби, що містять аміак. Останній, зокрема, може входити до складу деяких очищувачів для скла, плит і сантехніки.

Як пояснює Live Science, унаслідок змішування таких засобів утворюються хлораміни — газоподібні сполуки, які подразнюють очі, ніс, горло та дихальні шляхи. Їхнє вдихання може спричинити кашель, задишку та інші порушення дихання.

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«Коли ви безпосередньо змішуєте засоби для чищення, може утворитися достатньо хлорамінів, щоб завдати серйозної шкоди здоров’ю», — пояснила виданню хімікиня атмосфери Університету штату Колорадо Дельфін Фармер.

Ще одне небезпечне поєднання — хлорний відбілювач і засоби, що містять кислоти. Такі компоненти можуть бути у складі продуктів для видалення вапняного нальоту, іржі та очищення сантехніки.

За даними Live Science, під час такої реакції може виділятися газоподібний хлор. Він подразнює очі та дихальні шляхи, а за значного впливу може спричинити серйозні порушення дихання.

Це підтверджує і канадський центр з питань небезпечних вантажів CANUTEC: серед симптомів отруєння хлором він називає кашель, утруднене дихання, біль у грудях, а також подразнення очей і горла.

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Чим небезпечне отруєння парами побутової хімії

За даними Live Science, тяжкість впливу токсичних газів залежить від їхньої концентрації, тривалості контакту та умов у приміщенні. У невеликих кімнатах із поганою вентиляцією небезпечні речовини можуть накопичуватися швидше, підвищуючи ризик отруєння.

Особливо вразливими до впливу таких газів є люди з астмою, хронічними захворюваннями легень та іншими порушеннями дихальної системи.

Після вдихання токсичних парів можуть виникнути такі симптоми:

кашель і першіння в горлі;

сльозотеча та печіння в очах;

подразнення носа та слизових оболонок;

утруднене дихання, задишка або стискання в грудях;

нудота, запаморочення та головний біль.

За рекомендаціями Live Science, якщо після змішування засобів для прибирання з’явився різкий запах або подразнення, потрібно негайно припинити прибирання та вийти на свіже повітря. Не слід залишатися в приміщенні, намагатися нейтралізувати суміш іншими речовинами або повертатися туди для прибирання.

Якщо після контакту з токсичними випарами виникла задишка, біль у грудях, сильний кашель або інші виражені симптоми, необхідно звернутися по невідкладну медичну допомогу.

Як безпечно користуватися побутовою хімією

За рекомендаціями Live Science, щоб уникнути небезпечних хімічних реакцій, не можна змішувати засоби для прибирання між собою, навіть якщо вони призначені для однакових поверхонь. Особливо важливо не поєднувати хлорний відбілювач із продуктами, що містять аміак, кислоти або інші активні компоненти.

Також видання радить дотримуватися інструкцій виробника, використовувати засоби лише за призначенням і забезпечувати належне провітрювання приміщення.

«Якщо вам необхідно використати різні види засобів для видалення складної плями, зачекайте, поки запах першого повністю зникне, перш ніж застосовувати другий», — порадила Live Science хімікиня атмосфери Університету штату Колорадо Дельфін Фармер.

Водночас експертка наголошує, що для більшості побутових завдань не обов’язково використовувати агресивну хімію.

«Я велика прихильниця зменшення контакту з цими сильними окислювачами. Якщо ви можете використати простішу сполуку, це краще. Звичайне мило і вода творять дива», — зазначила вона в коментарі виданню.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що вчені виявили потенційний зв’язок між впливом поширених побутових хімікатів і пошкодженням клітин мозку. Дослідження показало, що деякі речовини, які використовують у дезінфекційних засобах та вогнезахисних матеріалах, можуть шкодити клітинам, відповідальним за формування мієліну — захисної оболонки нервових волокон.

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