Які знаки подають вищі сили, щоб уберегти нас від біди: 5 сигналів від янгола-охоронця

Наші предки вірили, що янголи завжди поруч із людиною — вони оберігають, підказують правильний шлях і навіть застерігають від небезпеки. Свої повідомлення вони передають через інтуїцію, відчуття або особливі знаки. Якщо вчасно їх помітити, можна уникнути помилок та захистити себе від неприємностей. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Дзвін у вухах. Несподіваний дзвін або шум у вухах може бути знаком від янгола. Це ніби підтвердження, що ви дієте правильно, і що небесні сили поруч, підтримують та спрямовують вас.

Число 11. Янголи часто використовують повторювані числа. Особливо сильне значення має число 11. Воно символізує пробудження та усвідомлення істини. Якщо ви часто бачите цю цифру, можливо, настав час звернути увагу на ситуацію чи стосунки, які давно втратили сенс.

Пір’я на дорозі. Знайдена пір’їнка вважається посланням утіхи. Це нагадування: ви не самі, поруч є захист, і навіть у складні моменти все буде добре.

Яструб. Поява яструба — символ потужної інтуїції. Янгол підказує вам довіряти своєму внутрішньому голосу, навіть якщо інші сумніваються. Ігнорування цього сигналу може обернутися неприємними наслідками у майбутньому.